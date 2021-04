Amende et suspension de 2 matchs à Lletget, de la Galaxie, pour insulte homophobe

24/04/2021 à 11:38 CEST

La Professional Soccer League (MLS) des États-Unis a fait état ce vendredi de l’amende – non précisée – et de la suspension de deux matches au milieu de terrain du Los Angeles Galaxy, L’Argentin Américain Sebastian Lletget pour avoir utilisé une insulte homophobe dans une publication Instagram le 9 avril, a annoncé vendredi la ligue.

Lletget, 28 ans, devra également suivre une formation sur la diversité, l’équité et l’inclusion par l’entremise d’Athlète Ally.

Le joueur purgera une suspension de deux matchs lors des matchs Galaxy contre les Red Bulls de New York dimanche et contre les Sounders de Seattle le 2 mai.

Dans une déclaration, le MLS a ajouté que “reconnaît et apprécie les excuses rapides de Lletget et sa responsabilité pour ses actes.”

Lletget, qui a utilisé l’insulte dans une vidéo qu’il a publiée sur son compte Instagram, a supprimé le message et s’est excusé.

“Je me suis trompé et j’essaie d’assumer l’entière responsabilité”, a déclaré Lletget.

“J’ai dit un mot qui n’aurait pas dû être dit. Et bien qu’il y ait eu beaucoup de discussions et de débats sur la signification du mot en raison des différents dialectes et cultures espagnols, la vérité est que c’est un mot offensant et qu’il n’aurait pas dû être dit », a-t-il ajouté.

“Ce fut une mauvaise décision de ma part et ce fut un moment de pure stupidité. Je suis un humain, j’ai fait une erreur et c’est exactement ce qui s’est passé. Mais maintenant je veux rectifier ça”, at-il ajouté.