Amende parce que la caméra confond la plaque d’immatriculation de sa voiture avec la chemise d’un piéton | La vie

Un utilisateur britannique a reçu une curieuse amende pour avoir conduit son véhicule dans une voie réservée aux bus dans une ville où il n’était pas allé récemment.

L’une des choses les plus désagréables qui se produisent généralement est lorsque vous recevez une amende, une amende accompagnée du montant que vous devez payer et également une preuve photographique que vous étiez avec votre véhicule au mauvais endroit à un certain moment, et vous n’avez aucun d’autre choix que de le payer.

Mais bien sûr, si vous recevez un ticket indiquant que votre véhicule se trouvait dans un endroit où vous n’êtes jamais passé et surtout comme preuve photographique qu’une femme apparaît en train de descendre la voie des bus, vous le prenez d’abord avec surprise puis avec beaucoup d’humour. .

Un conducteur britannique a récemment été condamné à une amende pour avoir conduit dans une voie réservée aux bus qu’il n’avait jamais empruntée, affirme le quotidien. Cependant, David chevalier Il habite à 193 km du lieu de l’amende et lorsqu’il a regardé les preuves photographiques captées par une caméra de sécurité, il a été totalement stupéfait.

Dans cette preuve photographique de l’amende, une femme âgée apparaît marchant dans la voie des bus avec le mot « Knitter » écrit sur sa chemise, que l’ordinateur de la mairie avait confondu avec la plaque d’immatriculation personnalisée « KN19TER » de la camionnette Volkswagen qui a David Knight lui-même, un clin d’œil à son surnom de Knighter.

Paula Knight, l’épouse de David, a contacté le conseil municipal de Bath, où l’infraction présumée avait été commise, pour alerter les responsables de l’erreur qui, après avoir ri des preuves photographiques, ils ont accepté d’annuler l’amende qui s’élevait déjà à 90 livres.

Et c’est que curieusement ce crime présumé a eu lieu en juin, mais ils n’ont reçu la notification de la sanction que le mois dernier, avec laquelle l’amende était déjà passée de 60 livres à 90 livres car il n’avait pas été possible de payer dans le premier 30 jours.

Ils expliquent que, évidemment, aucun fonctionnaire n’avait regardé l’image puisqu’elle avait été captée par une caméra de sécurité et que l’amende a été générée par un ordinateur, mais c’est un exemple clair que parfois la technologie n’est pas tout à fait efficace, et plus encore. avoir des plaques d’immatriculation personnalisées qui sont très courantes dans certains pays.