Amendes de fixation des prix d’Apple et d’Amazon imposées par le régulateur antitrust

Une enquête italienne sur une prétendue fixation des prix d’Apple et d’Amazon dans la vente de produits Apple et Beats a reconnu les sociétés coupables. Ils ont chacun été condamnés à une amende par le régulateur antitrust.

Les deux sociétés ont également été sommées de mettre fin à leur accord restrictif sur la vente des produits Beats sur Amazon…

Fond

Apple et Amazon ont conclu un accord multi-pays en 2018 qui limitait la vente des produits Apple et Beats sur Amazon. Seules les listes de revendeurs agréés Apple étaient autorisées et seules les grandes entreprises pouvaient répondre aux exigences de volume strictes. L’accord s’appliquait initialement aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Japon et en Inde.

Les revendeurs indépendants ont objecté que cela les mettrait en faillite, car Apple n’autorisait que les sociétés à vendre des actions pour des millions de dollars. Des enquêtes antitrust ont été ouvertes dans un certain nombre de pays, dont l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne.

Les géants de la technologie et du commerce électronique ont affirmé que l’accord était conçu pour résoudre le problème des produits Apple contrefaits, en particulier des éléments tels que les chargeurs, qui étaient souvent dangereux. Apple a précédemment déclaré que près de 90 % des chargeurs « authentiques » vendus via Amazon étaient des faux.

Les deux sociétés ont d’abord créé un programme de registre de marques, avant d’aller plus loin et de créer un magasin revendeur agréé.

Amendes de fixation des prix d’Apple et d’Amazon

. rapporte que les autorités italiennes ont maintenant terminé leur enquête et déclaré Apple et Amazon coupables de fixation des prix, en limitant la concurrence dans la vente des produits Apple et Beats.

L’autorité antitrust italienne a infligé aux géants américains de la technologie Amazon et Apple une amende de plus de 200 millions d’euros (225 millions de dollars) pour une prétendue coopération anticoncurrentielle dans la vente de produits Apple et Beats. Les dispositions contractuelles d’un accord de 2018 entre les sociétés signifiaient que seuls les revendeurs sélectionnés étaient autorisés à vendre des produits Apple et Beats sur Amazon.it, a déclaré le chien de garde, ajoutant que cela enfreignait les règles de l’Union européenne et affectait la concurrence sur les prix. […] L’autorité a infligé une amende de 68,7 millions d’euros à Amazon et 134,5 millions d’euros à Apple, ordonnant aux entreprises de mettre fin aux restrictions visant à donner aux détaillants de produits Apple et Beats authentiques un accès à Amazon.it de manière non discriminatoire.

Les deux sociétés se sont opposées, affirmant qu’elles prévoyaient de faire appel.

Apple : « Pour garantir que nos clients achètent des produits authentiques, nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires revendeurs et disposons d’équipes d’experts dédiées dans le monde entier qui travaillent avec les forces de l’ordre, les douanes et les commerçants pour garantir que seuls des produits Apple authentiques sont vendus. »

Amazon : « Nous rejetons la suggestion selon laquelle Amazon bénéficierait de l’exclusion des vendeurs de notre magasin, car notre modèle commercial repose sur leur succès. Grâce à cet accord, les clients italiens peuvent trouver les derniers produits Apple et Beats sur notre boutique, bénéficiant d’un catalogue qui a plus que doublé, avec de meilleures offres et une expédition plus rapide.

