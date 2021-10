« Amener ma mère décédée dans ça… »: l’officier du NCB Sameer Wankhede riposte à Nawab Malik pour « contrefaçon »

Nawab Malik a tweeté lundi matin un document lié à la naissance de Wankhede et a affirmé que « le faux a commencé à partir d’ici ».

Sameer Wankhede, l’officier du Bureau de contrôle des stupéfiants qui dirige l’enquête sur l’affaire de saisie de drogue de croisière impliquant le fils de l’acteur de Bollywood Shah Rukh Khan, Aryan Khan, a riposté au ministre du Maharashtra Nawab Malik sur l’accusation de contrefaçon de ce dernier.

Malik, qui a critiqué l’agence antidrogue pour l’affaire de la drogue en croisière à Mumbai et a interrogé les enfants vedettes de Bollywood, Aryan Khan et Ananya Panday, a tweeté lundi matin un document lié à la naissance de Wankhede et a affirmé que « la contrefaçon a commencé à partir d’ici » .

Slamant Nawab pour le commentaire, Wankhede a déclaré : « J’ai appris un récent tweet de Nawab Malik concernant le certificat de caste. Il s’agit d’une tentative bâclée d’introduire des choses qui n’ont aucun rapport avec (l’affaire de la drogue). Ma mère était musulmane… (pourquoi) veut-il amener ma mère décédée là-dedans ? »

«Pour vérifier ma caste et mes antécédents, n’importe qui peut visiter mon pays natal et vérifier ma descendance de mon arrière-grand-père. Mais il ne devrait pas répandre cette saleté comme ça. Je combattrai tout cela légalement et je ne veux pas trop commenter cela hors du tribunal », a-t-il ajouté.

L’attaque cinglante de Malik contre Wankhede est survenue un jour après qu’un « témoin indépendant » a affirmé qu’un responsable du Bureau de contrôle des stupéfiants (NCB) et d’autres personnes, dont le témoin en fuite KP Gosavi, avaient demandé à Aryan Khan, le fils de la superstar de Bollywood Shah Rukh Khan, qui a été arrêtée dans cette affaire.

Prabhakar Sail, le « témoin indépendant », a déclaré aux médias qu’il avait entendu Gosavi dire à un Sam D’Souza au téléphone après qu’Aryan Khan a été amené au bureau du NCB après le raid du 3 octobre au sujet d’une demande de 25 crores de roupies et « à s’installer à Rs 18 crore car ils doivent donner Rs huit crore à Sameer Wankhede », le directeur de zone de NCB.

Il a également affirmé que les responsables du BCN lui avaient demandé de signer neuf à dix papiers vierges. Cependant, un haut responsable du BCN a nié les allégations, les qualifiant de « complètement fausses et malveillantes ».

Pendant ce temps, Wankhede a écrit dimanche au commissaire de police de Mumbai, Hemant Nagrale, pour demander protection contre une probable action en justice « prévue » contre lui par des inconnus pour l’encadrer faussement au sujet d’un problème présumé lié à la vigilance.

Sans citer de noms, Wankhede, un officier de l’IRS de la promotion 2008, a affirmé dans sa lettre que des menaces de prison et de licenciement avaient été proférées contre lui dans les médias publics par des fonctionnaires publics très respectables.

