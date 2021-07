Amener Trump à dire aux attaquants du Capitole de se retirer a pris trois prises et beaucoup de pression ⋆ .

Un nouveau livre après l’année dernière, et en particulier les derniers jours, du mandat de Donald Trump détaille, entre autres, à quel point il était difficile pour les gestionnaires du président de l’époque de lui faire passer un message qui encouragerait ses émeutes. les fans de se retirer et de laisser les législateurs se remettre au travail.

Le Washington Post a publié un long extrait d’un livre écrit par deux journalistes. I Alone Can Fix It: L’année finale catastrophique de Donald J. Trump, de Philip Rucker et Carol D. Leonnig, a déjà envoyé Trump dans des démentis furieux, mais cette histoire particulière donne au public un aperçu de la difficulté de le faire entrer devant une caméra pour faire reculer ses partisans.

Premièrement, le livre détaille combien de personnes ont dû faire pression pour que Trump reconnaisse que lui (et ses partisans) était allé trop loin. Ivanka Trump, qui a peut-être vu ses propres aspirations politiques partir en fumée, aurait « passé plusieurs heures à faire des allers-retours » pour convaincre son père qu’il était temps de mettre un terme à l’attaque. KellyAnne Conway, qui avait quitté son poste des mois auparavant alors que sa fille utilisait TikTok et Twitter pour faire exploser sa famille (et l’administration Trump), a appelé et laissé un message à “ajouter au chœur” des personnes disant à Trump de le faire arrêter. D’autres conseillers auraient appelé mais n’auraient reçu aucune réponse.

Finalement, Trump a été persuadé de publier une vidéo sur Twitter, dans laquelle il reconnaissait la douleur de ses partisans, validait leur conviction que l’élection avait été «volée» et leur demandait de rentrer chez eux.

La vidéo complète, via le Telegraph, est ci-dessous.

« Nous avons eu une élection qui nous a été volée. Ce fut une élection écrasante et tout le monde le sait, surtout de l’autre côté… Nous vous aimons. Vous êtes très spécial. Vous avez vu ce qui se passe. Vous voyez la façon dont les autres sont traités si mal et si mal. Je sais ce que vous ressentez, mais rentrez chez vous et rentrez chez vous en paix.

Il aurait fallu trois prises pour produire une vidéo suffisamment proche du script pour être publiée, car Trump continuait de s’éloigner de ce que ses rédacteurs de discours avaient préparé.

