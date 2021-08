Amenez les Afghans qui nous ont aidés ⋆ .

Des évacués s’installent avant de monter à bord d’un C-17 Globemaster III lors d’une évacuation à l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul, Afghanistan, le 18 août 2021. (Crédit : Caporal-chef Nicholas Guevara/USMC)

Les scènes à l’aéroport de Kaboul – des Afghans s’accrochant à des avions au décollage, des Afghans passant des bébés sur des barbelés – ne sont que la pointe de l’iceberg du désespoir dans le pays.

Les États-Unis devraient essayer de faire sortir de Kaboul tout le monde qu’ils peuvent raisonnablement faire dans le cadre de l’opération d’évacuation délabrée actuelle, mais ils ne devraient pas se sentir obligés de prendre tous ces gens eux-mêmes, et ce qui est susceptible d’être un flux de réfugiés ultérieur plus important entrera inévitablement dans les pays voisins. des pays.

Le débat sur les réfugiés dans ce pays ignore souvent des distinctions importantes dans notre politique à l’égard des immigrants afghans potentiels.

Une catégorie est constituée des Afghans éligibles aux visas d’immigrant spéciaux qui ont travaillé comme traducteurs ou qui ont été employés par ou au nom des États-Unis. Nous avons une responsabilité morale directe envers ces personnes – elles ont risqué leur vie et celle de leur famille pour nous aider, souvent avec la compréhension que nous les ferions sortir si les talibans revenaient au pouvoir.

Il y a eu un fort soutien bipartite pour ce programme, et le nombre de personnes éligibles à ces visas est relativement faible, bien que le bassin de bénéficiaires potentiels et les membres de leur famille se comptent par dizaines de milliers.

Ensuite, il existe une catégorie spéciale de réfugiés, connue sous le nom de Priorité 2, qui s’étend aux personnes qui ne répondent pas aux normes d’un SIV mais qui ont travaillé pour le gouvernement américain, pour des programmes financés par le gouvernement américain ou pour des médias basés aux États-Unis. organisations ou ONG.

Enfin, il y a le plus grand nombre de personnes qui n’avaient aucune relation avec les États-Unis qui fuiront les talibans maintenant et dans les années à venir.

Notre impératif dans les jours et les semaines à venir – quel que soit le temps qu’il nous reste – devrait être de faire voler autant d’Afghans que possible, conformément à notre obligation d’aider les Américains en premier.

Outre les Afghans qui ont déjà été approuvés pour les SIV, tout le monde devrait se rendre dans des pays tiers. Cela remplit la fonction humanitaire importante de les mettre hors de danger en Afghanistan. Cela nous donne également le temps et l’espace pour les examiner et les traiter et éventuellement amener les SIV et d’autres qui le méritent le plus aux États-Unis.

Il est important de réaliser, d’une part, que cette catégorie de personnes est différente, disons, des migrants syriens qui sont entrés en Europe pendant la guerre civile syrienne. Ces Afghans ne sont pas des gens aléatoires fuyant un conflit, mais ceux qui ont choisi de s’identifier à nous et aux valeurs occidentales lorsque les puces étaient tombées.

Il est également vrai, d’un autre côté, qu’il y a une limite à la capacité d’assimilation de tout pays occidental. La France a du mal depuis des décennies à absorber les migrants musulmans venus de ses colonies. Peut-être sommes-nous meilleurs en assimilation que les Français, mais la grande diaspora somalienne de la région de Minneapolis a parfois été un terreau de radicalisme et de mécontentement.

Certes, nous ne devrions pas accepter d’autres réfugiés d’autres pays tant que nous n’aurons pas réglé ce problème plus urgent que pose la crise afghane.

Et le sort des Afghans, qui craignent sincèrement pour leur sécurité et leur vie aux mains d’un groupe de radicaux islamistes barbares, montre l’absurdité du fait que l’administration Biden traite les migrants des démocraties centraméricaines comme s’ils étaient eux aussi des réfugiés fuyant la persécution. .

Par tous les moyens, soyons ouverts et généreux envers les Afghans qui ont risqué pour nous et nous ont fait confiance, et soutenons, dans la mesure du possible, les réfugiés afghans qui se retrouvent ailleurs. Mais notre politique en matière de réfugiés devrait démontrer la rationalité et la discrimination que l’évacuation du président Biden n’a pas fait.

