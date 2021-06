in

Le duc de Cambridge a représenté l’athmne national avant de prendre sa place au premier rang avant le match. Le match est un cadeau d’anniversaire tardif pour William qui a eu 39 ans hier. Les fans de William ont salué sa décision d’assister au match pour soutenir les Trois Lions sur la touche. Un fan a dit : “Oui William, porte-nous un peu de chance !”

Un autre fan a tweeté : “Le prince William chantant God save the Queen est-il la chose la plus naturelle ou la plus surréaliste de tous les temps ?”

Un autre a déclaré que sa présence au stade signifiait que l’Angleterre était “déjà en avance”.

Et un troisième a écrit: “L’Angleterre est en avance parce que le prince William est au match #ENGCZE ce soir en tant que président de la FA.”

Le duc est président de l’Association anglaise de football.

Un fan regardant le match à la télévision a déclaré: “C’est agréable de voir le duc de Cambridge PrinceWilliam au football ce soir, République tchèque contre Angleterre. Bonne chance Angleterre.”