Amer Macron fustigé pour des plans douaniers qui pourraient ruiner Noël | Politique | Nouvelles

Les relations franco-britanniques ont atteint un nouveau creux consécutif sur les droits de pêche. Mais un responsable de l’UE pense que le président français Emmanuel Macron « surjoue » simplement le différend avant les prochaines élections présidentielles. Le Royaume-Uni a récemment approuvé 15 permis pour de petits bateaux de pêche français dans les eaux britanniques.

Trente-deux candidatures ont été rejetées dans un geste parisien qualifié d' »inacceptable ».

En représailles, les autorités craignent que la France envisage une stratégie de ralentissement des contrôles douaniers sur les expéditions à destination de la Grande-Bretagne.

Le Sun rapporte que les dirigeants français introduiront davantage de contrôles physiques à la frontière s’ils ne peuvent pas obtenir le soutien dont ils ont besoin de l’UE pour faire céder la Grande-Bretagne.

La nouvelle de la stratégie « allez lentement » a été critiquée sur les réseaux sociaux.

Nile Gardiner, un ancien assistant de Margaret Thatcher, s’est adressé à Twitter pour dire: « C’est fou. »

Tandis que Robert Sessford écrivait : « Il est donc temps d’un embargo complet sur les produits français.

Un autre utilisateur, Stanley Walker, a écrit : « C’est la guerre.

« [The] Le gouvernement ne doit pas reculer.

« N’attendez pas, agissez maintenant en transférant les expéditions vers d’autres pays et abandonnez définitivement les ports français. »

LIRE LA SUITE: Nicola Sturgeon sauvage pour avoir poussé son propre « programme égoïste »

Johnny G a écrit : « Allez-y doucement sur les camions français entrants, les agriculteurs et les viticulteurs français iront à la banane. »

Un porte-parole de la Commission européenne est rapporté dans MailOnline comme ayant rejeté l’affirmation – faite par le Comité national de la pêche de la France – selon laquelle les négociateurs britanniques et européens ont tort d’examiner les permis à un rythme lent, navire par navire.

« Des deux côtés [are] s’est engagé à continuer d’urgence à examiner les preuves, bateau par bateau, pour trouver une solution pour les pêcheurs et les femmes européens, garantissant que tous ceux qui se qualifient au titre du TCA (accord de commerce et de coopération) puissent recevoir leurs licences rapidement . «

Un autre responsable de l’UE a déclaré au journal que Macron faisait simplement de la politique avant l’élection présidentielle de son pays l’année prochaine.

A NE PAS MANQUER :

La Pologne pourrait défaire l’autorité légale de l’UE – ce que cela signifie pour le Brexit [INSIGHT]

La princesse Mako s’apprête à partir pour les États-Unis avec un nouveau mari au milieu d’un examen minutieux [REPORT]

Donald Trump « blessé » par l’interdiction de Twitter avant le lancement de TRUTH Social [REVEAL]

Macron serait préoccupé par la popularité croissante parmi les personnalités politiques de l’ancien négociateur de l’UE pour le Brexit, Michel Barnier, qui adopte une position plus critique à l’égard de l’UE dans la course à la présidentielle.

« Il semble bien que le président Macron soit en ce moment dur avec les Britanniques », a déclaré la source.

Une figure particulièrement hostile dans le rang de la pêche est le ministre des Affaires européennes Clément Beaune.

S’exprimant sur BFM TV, M. Beaune s’est énervé contre le Brexit et a déclaré que la France perturberait les expéditions de produits de Noël vers la Grande-Bretagne si la France ne réussissait pas.

Il a dit: « [Britain] a échoué sur le Brexit. C’était un mauvais choix. Nous menacer, menacer nos pêcheurs, ne réglera pas leur approvisionnement en dinde à Noël.

A cause de ces menaces, M. Beaune a acquis le surnom de « Le Grinch ».

Ce n’est pas la première fois que la France menace de faire le sale boulot sur les droits de pêche.

Plus tôt cette année, le ministre français des Affaires maritimes a menacé de couper l’électricité à Jersey d’affilée au sujet de l’accès à la pêche.

L’ancien chef du parti du Brexit, Nigel Farage, a déclaré: « Si les Français sont prêts à se comporter ainsi, Dieu merci, nous sommes partis. »