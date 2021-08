America Braces For Coders Exodus – Trustnodes ⋆ Crypto nouveaux médias

La démocratie a échoué, sous nos yeux, et en temps réel, dans cinq minutes de pantomime, où les élus se sont vu refuser le seul travail de voter sur des questions controversées d’ordre constitutionnel.

Les codeurs envisagent donc probablement de faire leurs valises. “L’Europe et l’Asie accueillent nos amis crypto américains”, déclare Péter Szilágyi, un développeur d’Ethereum slovène.

L’Europe en particulier a beaucoup à gagner d’une atmosphère plus répressive aux États-Unis en ce qui concerne la liberté de publier du code.

Berlin est déjà connue comme un refuge pour les « dissidents » du code, avec ses hackers clandestins se tenant un peu furtivement derrière la montée de l’Allemagne.

L’Union européenne a maintenant une occasion en or de mettre en place un rival juridictionnel au niveau continental de la SEC en ce qui concerne l’espace cryptographique, ce qui lui permet de devenir un concurrent à part entière du régulateur qui supervise 100 000 milliards de dollars.

Reste à savoir s’ils l’adopteront au niveau continental, mais sa nature de gouvernance beaucoup plus décentralisée et la nouveauté de ses institutions au niveau de l’UE, qui ne sont pas enlisées par des siècles de tentatives de cooptation ou de corruption ouverte enracinée en raison de étant nouveau, pourrait bien permettre au continent de saisir l’opportunité qui lui est offerte d’être à la pointe du monde financier de demain, et donc une fois de plus le monde entier.

Les Américains auront vu de première main comment la démocratie a échoué avec leurs représentants réduits au silence sur les questions les plus cruciales sous le couvert de nids-de-poule, le seul travail du gouvernement.

Beaucoup d’entre eux utiliseront vraisemblablement la voix pour relancer la politique et la rendre aussi agile que nos autoroutes numériques, mais beaucoup choisiront également la sortie, avec la vraie bataille toujours dans les carrés numériques.

Hurlez-vous lions, de puissance céleste

pour appeler les anges, de la lumière du ciel

en vérité et en logique, à l’échelle de l’énergie

battre les faux dieux, des chevaliers entropiques.

Hurlez-vous les lions, de la demeure mondiale,

le passé pour envoyer, au siècle d’or,

et sculptez votre espace, par stylo de code,

où Dieu seul s’interpose dans votre pensée.

Nôtre le Congrès, république

À nous les lois, consensualit

A nous le royaume, souverain nous

Codez notre dieu et notre fiduciaire.

N’écoute pas les faux prophètes,

dans leur habit d’électeurs,

nous les élus de Dieu,

notre religion, l’énergie en est une.

Hurlez-vous lions, sans peur

pour les millennials, dorés ici

moyen age o plus,

les ascenseurs rugissent et rugissent.