América de Solari mène le football mexicain après huit matchs

14/09/2021 à 6h53 CEST

. / Mexique

Les Amérique de l’entraîneur argentin Santiago Solari, vainqueur samedi por 2-0 à Mazatlán, il a été confirmé comme Leader du tournoi Apertura 2021 de football mexicain, à l’issue de la huitième journée ce lundi. Dans leur stade Azteca, les guilas de Solari ont imposé leurs conditions, ont montré une domination absolue contre un adversaire sans capacité de réponse et ont gagné avec des buts de l’Espagnol Álvaro Fidalgo et du Mexicain Fernando Madrigal. L’Amérique a commencé avec une domination sur les ailes et a profité du couloir à droite avec de bonnes connexions entre le défenseur Miguel Layún et Nicolás Benedetti, qui à la 29e minute a mis un ballon à Fidalgo, buteur avec une touche de la jambe droite. A la 75e, il a creusé l’écart, dans un jeu entamé sur corner, conclu par un but de Madrigal de l’extérieur de la surface, dans une action dans laquelle le gardien de Mazatlán, l’uruguayen Nicolás Vikonis, a échoué.

L’Amérique a atteint six victoires, deux nuls et 20 points et présente trois points d’avance sur Toluca et cinq points sur León, occupant les deuxième et troisième places. Avec un but du Brésilien Diego Rigonato, ce lundi le Toluca bat Tuzos de Pachuca 1-2 et a sauté à la deuxième place. Ce samedi le Lion par l’Argentin Ariel Holan nul 2-2 à domicile contre Tigres UANL. Il a profité des buts du Mexicain Elías Hernández et de l’Équatorien Ángel Mena, mais à la 41e Mena a raté un penalty et a laissé grandir Tigres, qui a réduit avec un but de Raymundo Fulgencio à la 43e et a sauvé l’égalisation avec un but du Colombien Luis Quiñones.

Dans l’autre match de samedi, l’Argentin Julio Furch et le Colombien Julián Quiñones ont chacun marqué un but pour donner au Atlas une victoire de 2-1 contre Rayados de Monterrey de l’entraîneur Javier Aguirre, qui a réduit avec un objectif du Colombien Duván Vergara.

La journée a commencé vendredi lorsque l’Espagnol Pol García et le Paraguayen Víctor Velázquez ont profité de quelques erreurs défensives du champion. Croix Bleue et ils ont donné le Juárez sa première victoire, par marge de 2-1. Dans les autres matches de vendredi, le Tijuana bat Santos Laguna 2-1 et Puebla-San Luis à égalité 2-2. Ce dimanche, Querétaro bat Necaxa 3-0 et Pumas-Guadalajara à égalité sans annotation.

L’Apertura reprendra de jeudi à dimanche avec les matchs San Luis-Tijuana, jeudi ; Necaxa-Atlas, le vendredi ; León-Juárez FC, Toluca-América, Guadalajara-Pachuca et Mazatlán-Pumas UNAM, samedi ; et Cruz Azul-Querétaro, Monterrey-Tigres et Santos Laguna-Puebla, dimanche.