América et Chivas Guadalajara ne trouvent pas le but et se partagent les points (0-0)

26/09/2021

Le à 06:31 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au stade aztèque et qui a affronté le Amérique et à Chivas Guadalajara il s’est terminé par un nul sans but entre les deux prétendants. Les Amérique a affronté le match avec l’intention de retracer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre le Toluca par un score de 3-1. Du côté des visiteurs, le Chivas Guadalajara il venait de battre 1-0 dans son fief à Pachuca lors du dernier match disputé. Après le match, l’équipe locale était le leader de la Ligue d’ouverture MX, tandis que le Chivas Guadalajara Il était à la neuvième place à la fin du match.

Au cours de la première période, aucune équipe n’a réussi à marquer, les joueurs ont donc quitté le terrain avec le même 0-0 initial.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 0-0.

Le technicien de la Amérique, Santiago Solari, a donné accès au champ à Francisco Cordoue, Federico Vinas et Nicolas Benedetti remplacement Roger Martinez, Henri Martin et Mauro Lainez, tandis que de la part du Chivas Guadalajara, Victor vucetich remplacé Jésus Sanchez, Fernando Beltran, Oribe Peralta, César Huerta et Carlos Cisneros pour Isaac Brizuela, Cristian Yonathan Calderon, Alexis Vega, Uriel Antuna et Jésus Molina.

L’arbitre a réprimandé Henri Martin par le Amérique déjà Miguel Ponce et Alexis Vega par l’équipe zapopano.

En ce moment, le Amérique il obtient 20 points et le Chivas Guadalajara avec 13 points.

Lors du prochain match de la compétition, le Amérique affrontera le Pachuca et le Chivas Guadalajara jouera contre lui Querétaro, les deux matchs se joueront à domicile.