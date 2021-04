América et Cruz Azul concluent leur match de championnat sur un match nul (1-1)

18/04/2021 à 06:15 CEST

le Amérique et le Croix Bleue à égalité à un lors du match organisé ce dimanche dans le Stade aztèque. le Amérique Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Tigres UANL à la maison (1-3) et l’autre devant Nécaxa dans son fief (2-1) et pour le moment il avait une séquence de sept victoires consécutives. Du côté des visiteurs, le Croix Bleue a remporté le Chivas Guadalajara dans son stade 1-0 et auparavant, il l’a également fait à l’extérieur, contre le FC Juarez par 0-1 et accumulé 12 victoires consécutives dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe locale est deuxième, tandis que le Croix Bleue il est resté avec la direction de la Liga MX de Clausura.

Le match a commencé de manière positive pour l’équipe de Coyoacanense, qui a débuté la lumière avec un but du point de penalty de Emanuel Aguilera, terminant la première période avec un résultat de 1-0.

En seconde période est venu le but de l’équipe de la capitale, qui a obtenu l’égalité grâce au succès devant le but avec une pénalité maximale de Jonathan Rodriguez peu de temps avant la fin, plus précisément en 85. Enfin, le duel s’est terminé par un 1-1 au tableau de bord.

Dans le chapitre sur les changements, le Amérique de Santiago Solari soulagé Leonardo Suarez, Santiago Naveda Oui Alan Medina pour Roger Martinez, Alvaro Fidalgo Oui Mauro Lainez, tandis que le technicien du Croix Bleue, Image de balise Armando Gonzalez, a ordonné l’entrée de Elijah Hernandez, Angle de Bryan, Walter Montoya Oui Yoshimar Yotun fournir Joaquin Martinez, Rafael Baca, Guillermo Fernandez Oui Orbelín Pineda.

L’arbitre a sanctionné trois joueurs avec un carton jaune. Il a montré un carton jaune à Jorge Sanchez, du Amérique et deux à Juan Escobar Oui Yoshimar Yotun du Croix Bleue.

Après avoir terminé le match avec cette cravate, le Croix Bleue il était situé à la première place du tableau avec 37 points. Pour sa part, Amérique Avec ce point atteint, il a atteint la deuxième place avec 35 points après le match.

Le lendemain, l’équipe de Santiago Solari fera face à Toluca, Pendant ce temps, il Croix Bleue de Armando Gonzalez sera mesuré contre San Luis.