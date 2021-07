America First Legal, le groupe juridique de Stephen Miller, envisage un «environnement riche en cibles» après ses premières victoires

EXCLUSIF: Un groupe juridique conservateur créé par l’ancien conseiller de Trump, Stephen Miller, remporte déjà quelques premières victoires contre l’administration Biden quelques semaines seulement après ses débuts, et il pense que le groupe a un “environnement riche en cibles” alors qu’il cherche à repousser les problèmes de l’immigration à la théorie critique de la race.

“Notre organisation n’a que quelques semaines, nous sommes dans tous les sens du terme une toute nouvelle organisation, et pourtant, en très peu de temps, nous avons déjà été impliqués dans la conduite de certains des litiges les plus importants de tout le pays concernant les questions les plus importantes qui détermineront l’avenir de cette république”, a déclaré Miller à Fox News dans une interview cette semaine.

LE TEXAS DEMANDE AU JUGE DE METTRE FIN À LA POLITIQUE FRONTALIÈRE « CATCH AND RELEASE »

America First Legal est l’un des nombreux groupes conservateurs, mais a spécifiquement cherché à travailler avec les procureurs généraux et à se concentrer sur des questions étroitement liées à l’agenda “America First”, dont Miller est l’un des principaux partisans.

Gene Hamilton, un ancien avocat principal du ministère de la Justice (DOJ) qui fait partie de l’AFL, a déclaré à Fox News que l’une des forces de l’AFL est qu’elle s’aventurera dans des questions plus controversées que d’autres groupes pourraient être incapables de combattre en raison de la méfiance de leurs donateurs, comme l’immigration et la théorie critique de la race (CRT).

“Nous savons qu’il y a un appétit parmi le peuple américain pour avoir une organisation qui repousse, qui se bat pour des valeurs conservatrices et qui représentera les intérêts des Américains ordinaires au-dessus des intérêts particuliers des entreprises, au-dessus de cette pensée périphérique qui se produit dans la région de DC et cela défend ce en quoi les gens croient réellement », a déclaré à Fox News Gene Hamilton, un ancien avocat du DOJ qui fait partie de l’AFL.

LE JUGE ARRÊTE L’AIDE FONDÉE SUR LA COURSE DE BIDEN POUR LES AGRICULTEURS, DIT QUE LE DÉFI EST « PROBABLEMENT RÉUSSIR »

Et bien qu’il ne soit pas en activité depuis longtemps, le groupe a remporté quelques premiers succès en repoussant l’administration Biden.

Le groupe a obtenu une injonction préliminaire contre le programme du ministère de l’Agriculture qui accordait une remise de prêt aux agriculteurs « socialement défavorisés ». Il définissait « socialement défavorisé » comme un groupe dont les membres ont été soumis à des préjugés raciaux ou ethniques, y compris les agriculteurs amérindiens, asiatiques, noirs et latinos. L’AFL a dirigé les agriculteurs du Texas qui détenaient des prêts éligibles mais ont été disqualifiés car ils étaient blancs.

C’est une autre victoire clé survenu lorsque l’administration Biden a reçu l’ordre de cesser de donner la priorité à certains groupes dans l’attribution de fonds dans le cadre de son Fonds de revitalisation des restaurants – une décision que la poursuite de l’AFL a qualifiée de discriminatoire.

Miller a décrit les deux efforts de l’administration Biden comme une tentative d’appliquer la théorie de la race critique à l’administration du gouvernement.

“Ce que nous voyons dans le programme USDA et ce que nous voyons, c’est le Fonds de revitalisation des restaurants, c’est l’application de cette philosophie raciste au fonctionnement des programmes gouvernementaux et rien n’est plus effrayant que lorsque le pouvoir puissant de l’État est utilisé pour punir ou exclure les gens à cause de leur apparence ou de l’origine de leurs ancêtres – et c’est ce qui est en jeu dans ces cas”, a-t-il déclaré.

L’AFL a également été active, soit directement, soit dans un rôle consultatif, les États ayant engagé des poursuites judiciaires contre le renversement par l’administration Biden des politiques frontalières de l’ère Trump, telles que l’arrêt de la construction de murs, les protocoles de protection des migrants (MPP), ainsi que le Réduction par l’administration Biden des priorités en matière d’immigration et d’application des douanes (ICE).

Miller, qui a joué un rôle clé dans la formation des politiques d’immigration et de frontières de l’administration Trump et a poussé les États-Unis à adopter une ligne plus dure en matière d’immigration illégale, a déclaré que les questions entourant les affaires ne concernaient pas seulement l’immigration, mais aussi le pouvoir exécutif.

L’EX-TRUMP AIDE STEPHEN MILLER FORME UN GROUPE DE DROIT CONSERVATEUR POUR CONTESTER LES POLITIQUES DEMOCRATIQUES EN JUSTICE

“Il s’agit d’une question existentielle pour le pays, que le président ait ou non le pouvoir de suspendre à volonté les statuts promulgués par le Congrès pour faire sa propre loi, dans ce cas aux fins d’une entrée illégale sans restriction dans le pays”, a-t-il déclaré.

Miller et Hamilton ont tous deux décrit avoir vu des groupes libéraux comme l’American Civil Liberties Union (ACLU) bousculer les politiques de l’administration Trump en se présentant tôt et fréquemment devant les tribunaux, souvent devant des juges sympathiques. C’est une tactique qu’ils cherchent à copier.

“La différence est que, tandis que l’ACLU et des organisations partageant les mêmes idées se sont présentées devant les tribunaux pour empêcher le président Trump d’appliquer la loi et de mettre en œuvre un programme constitutionnel, nous allons utiliser la même tactique, mais au service de la défense de nos lois et de notre constitution contre des actions illégales et inconstitutionnelles », a déclaré Miller.

En plus de ses actions en justice, l’AFL a déposé un certain nombre de demandes de la Freedom of Information Act (FOIA) et de documents publics dans le cadre de ses efforts de surveillance. Ceux-ci incluent des sujets tels que les dossiers sur la fin de l’engagement des victimes de la criminalité immigrante (VOICE), les enquêtes de la loi Hatch sous l’administration Trump et les communications de la Maison Blanche avec Facebook au sujet de la désinformation.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il s’agit d’un vaste champ d’action qui, au vu de ses premiers succès, rend le groupe optimiste.

“Nous avons un certain nombre de projets en cours qui s’avéreront probablement bientôt fructueux et nous faisons une réelle différence pour le mouvement conservateur à un stade très précoce de notre existence”, a déclaré Hamilton. “Je pense que cela va être un environnement riche en cibles pour nous dans lequel opérer, et je pense que sur la base de ce que nous avons vécu jusqu’à présent, l’avenir est très prometteur pour notre organisation.”