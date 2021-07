America First Rally annulé pour la troisième fois – Manifestation pacifique ce soir à Riverside, Californie – RedState ⋆ .

Le rallye “America First” prévu ce soir au Anaheim Convention Center à Anaheim, en Californie, a été brusquement annulé.

Le rassemblement «America First» de samedi soir au Anaheim Event Center a été annulé. Les responsables d’Anaheim ont déclaré avoir exprimé des préoccupations en matière de sécurité concernant le site privé, et les opérateurs ont partagé ces préoccupations. L’événement a également été annulé sur deux sites précédents, à Laguna Hills et Riverside.

MISE À JOUR MAJEURE : le rallye America First prévu est annulé. Voir la déclaration ci-dessous.#abc7eyewitness #NBCLA #KTLA #KCBS #fox11 pic.twitter.com/RXGfbYeQjp – Ville d’Anaheim (@City_of_Anaheim) 17 juillet 2021

Les préoccupations de sécurité? Antifa proteste au moment où nous parlons à Koreatown, donc je pense que la plupart d’entre eux sont occupés. Cette dernière ligne du tweet de la ville d’Anaheim raconte l’histoire :

« En tant que ville, nous respectons la liberté d’expression mais avons également le devoir d’appeler un discours qui ne reflète pas notre ville et ses valeurs. »

Ainsi, les valeurs d’Anaheim, qui incluent un problème d’itinérance endémique, des problèmes croissants de criminalité et de drogue, et une disparité entre les très pauvres et les très riches, ne s’alignent pas sur l’agenda America First d’amour de la patrie, de conservatisme constitutionnel et de respect de notre nation. forces de l’ordre.

On l’a eu.

Les représentants Matt Gaetz (R-FL) et Marjorie Taylor Greene (R-GA), qui ont dirigé cette tournée nationale, sont inflexibles et déterminés à ne pas être réduits au silence. Gaetz a annoncé sur Twitter une manifestation pacifique à Riverside, en Californie, à 17h00 :

Manifestation pacifique contre le communisme Hôtel de ville de Riverside, Californie AUJOURD’HUI 17h PST Appel à tous les PATRIOTS de Californie ! #AmericaFirst pic.twitter.com/jHNHRyTWtH – Matt Gaetz (@mattgaetz) 17 juillet 2021

Le rallye «America First» devait initialement se tenir à Laguna Hills, au Pacific Hills Banquet & Event Center, mais a également été brutalement annulé. Le directeur et directeur général du centre, Javad Mirtavoosi, s’est entretenu avec l’Orange County Register en disant: “Nous voulons juste rester à l’écart de cela”.

L’événement a été rapidement déplacé au Riverside Convention Center, mais hier, les responsables qui gèrent et exploitent le centre appartenant à la ville ont rechigné à organiser l’événement là-bas.

L’annulation d’Anaheim marque la troisième fois qu’un site rejette le rallye et ses participants.

Des plans pour reprogrammer l’événement à Yucaipa, en Californie, près de San Diego, sont en cours.