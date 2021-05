América se rend au stade Pumas UNAM pour terminer le championnat

05/02/2021 à 04:01 CEST

le Amérique visitez ce lundi pour Stade olympique universitaire se mesurer avec Pumas UNAM dans leur dix-septième match de la Liga MX de Clausura, qui débutera à 4h05.

le Pumas UNAM Il affronte le match de la dix-septième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son tableau de classement après avoir fait match nul 0-0 contre le Puebla dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté quatre des 16 matchs disputés jusqu’à présent dans la Liga MX de Clausura.

Du côté des visiteurs, le Amérique il a été battu 3-1 dans le dernier match qu’il a joué contre le Toluca, alors il cherchera une victoire contre le Pumas UNAM pour définir le cours de la compétition. Sur les 16 matchs qu’il a disputés cette saison de la Liga MX de Clausura, le Amérique il en a remporté 11.

En tant que local, le Pumas UNAM Il a un bilan de deux victoires, deux défaites et trois nuls en sept matches disputés dans son stade, ce qui montre qu’il perd des points dans son stade, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats en sa faveur. Dans le rôle de visiteur, le Amérique ils ont gagné quatre fois et perdu trois fois en huit matchs, le match pourrait donc être très serré entre les deux équipes.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements au domicile du Pumas UNAM et les résultats sont cinq victoires, 10 défaites et huit nuls pour l’équipe à domicile. De plus, l’équipe locale accumule une séquence de quatre matchs consécutifs invaincus à domicile contre Amérique. La dernière fois qu’ils ont joué au Pumas UNAM et le Amérique Dans cette compétition, c’était en octobre 2020 et ils ont fini par dessiner 2-2.