Américains consommant des trucs qu’ils n’ont pas produits ⋆ .

Le déficit commercial des biens a bondi à un autre niveau record en mars alors que les Américains continuent de dépenser de l’argent de relance imprimé à partir de rien sur des produits qu’ils ne fabriquent pas.

Le déficit commercial des biens a bondi de 4,0% le mois dernier, atteignant un record historique de 90,6 milliards de dollars. Cela dépasse le précédent record de 88 milliards de dollars établi en février.

Les importations ont bondi de 6,8% pour s’établir à 232,6 milliards de dollars. Pendant ce temps, les exportations ont également augmenté de 8,7%, mais le total s’est élevé à 142,0 milliards de dollars. L’augmentation des exportations fait suite à une forte baisse en février.

Même . a reconnu que «des mesures de relance budgétaire très généreuses» ont alimenté les dépenses de consommation américaines en biens.

Aujourd’hui, pratiquement tous les biens durables vendus aux États-Unis sont importés – des smartphones aux appareils électroménagers en passant par les vêtements. Et bon nombre des produits assemblés aux États-Unis sont fabriqués à partir de pièces importées. Comme WolfStreet l’a expliqué après l’énorme déficit commercial de février, nous avons établi un schéma.

Comme l’a dit Peter Schiff dans un tweet, les pays étrangers fournissent aux États-Unis des milliards de marchandises «l’économie américaine est trop faible pour produire».

Le mois dernier, Peter est apparu sur NTD News pour parler des déficits commerciaux toujours croissants.

Le gouvernement, ou la Réserve fédérale, imprime de l’argent et le donne simplement aux chômeurs qui ne font pas de choses, mais qui dépensent de l’argent. Et donc, ce qu’ils font, c’est acheter les produits que les gens d’autres pays sont employés à fabriquer. C’est donc la productivité du reste du monde dont les Américains vivent, et le déficit commercial le prouve et vous montre que toute notre économie, toute notre reprise, est une fraude.