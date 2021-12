American Airlines a lancé un couple sur un châle religieux: costume

Un couple âgé de Brooklyn a été expulsé d’un vol d’American Airlines parce qu’il a refusé de placer un sac contenant son châle de prière sacré sur le sol, selon un procès.

Roberto et Elana Birman rentraient de Miami sur le vol 322 en août lorsque l’incident « humiliant » s’est déroulé, ont-ils déclaré au Post.

Roberto, 76 ans, et Elana, 71 ans, n’ont apporté qu’une mallette, un sac à main et son sac Talit – un petit support en plastique transparent de 8,5 pouces sur 8,5 pouces pour le livre de prières et le châle de Roberto – à bord. Ils étaient assis dans des sièges côté couloir l’un en face de l’autre.

Un agent de bord a commencé à vérifier les compartiments à bagages avant le décollage, a sorti le sac Talit du compartiment à bagages et a demandé : « À qui est-ce ? »

Lorsque Roberto l’a réclamé, elle aurait jeté le sac sur ses genoux et aurait dit qu’il devait passer sous son siège, a déclaré le couple.

« C’est un objet religieux, il ne peut pas passer sous le siège », a expliqué Roberto, enlevant sa casquette de baseball pour révéler sa kippa couvrant sa tête et expliquant qu’en tant que juif orthodoxe, il lui est interdit de placer le précieux châle sur le sol.

« Cela n’a pas d’importance », aurait reniflé le préposé.

Roberto a informé l’hôtesse de l’air que le sac Talit ne pouvait pas être placé sur le sol, mais elle n’a pas bougé. Helayne Seidman

« Elle me criait dessus et me montrait du doigt », a-t-il déclaré.

Le couple, marié depuis 52 ans et père de quatre enfants, est arrivé aux États-Unis en 1985 en provenance d’Argentine, où ils ont été fréquemment confrontés à l’antisémitisme.

« Je ne pouvais pas croire que cela m’arrivait en Amérique », a déclaré Roberto, notant: « Nous utilisons ces objets tous les jours pour prier. »

Elana Birman a déclaré que la demande de l’hôtesse de l’air s’apparentait à demander à un chrétien de « jeter une croix sur le sol » où l’on pourrait marcher dessus.

« Personne n’a dit un mot. Personne ne nous a défendu. C’était embarrassant », a-t-elle déclaré.

Il existe un tabou fort dans la loi juive contre le fait de mettre un objet tel qu’un sac Talit sur le sol, ont déclaré deux rabbins.

« C’est considéré comme honteux », a déclaré le rabbin Mitchell Rocklin. « Ce serait comme prendre une Bible ou un Coran et le jeter par terre. »

Le pilote est venu mais ne leur a pas parlé, ont déclaré les Birmans. Finalement, un membre de l’équipe au sol a été appelé et les a exhortés à le suivre hors de l’avion, ont-ils déclaré.

Dès qu’ils ont été conduits dehors, le membre d’équipage aurait dit à ses collègues : « Fermez la porte ! »

« Que sommes-nous, criminels ? » Elana se souvint d’avoir pensé. Elle a dit que son mari « était dévasté ».

« C’était disproportionné » par rapport à ce qui s’était passé, a déclaré Roberto, ajoutant à propos de l’hôtesse de l’air qui a tout déclenché: « Elle m’a rendu tellement nerveux. Je tremblais. »

Le couple poursuit American Airlines pour dommages et intérêts.REUTERS/Mike Blake/File Photo

Ils se sont retrouvés sans les médicaments contre le diabète de Roberto, qui se trouvaient dans les bagages enregistrés, n’ont reçu aucune aide de la compagnie aérienne pour obtenir de la nourriture ou un endroit où rester cette nuit-là, et ont été contraints de prendre un taxi pour se rendre chez un ami alors qu’un ouragan s’abattait sur eux.

Ils poursuivent American Airlines pour des dommages non spécifiés.

« Mes clients ont été expulsés du vol en raison des préjugés et du manque total de sensibilité des employés d’American Airlines pour des raisons totalement étrangères à la sécurité », a déclaré leur avocat, Brad Gerstman, ajoutant : « La conduite de l’hôtesse de l’air et du pilote était aussi offensante qu’elle était illogique.

Un porte-parole américain a déclaré que la compagnie aérienne examinait le procès.