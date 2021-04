American Airlines n’est pas le jeu de récupération post-pandémique que les gens veulent que ce soit ⋆ .

L’année dernière, American Airlines (NASDAQ:AAL) était la plus vulnérable des actions des compagnies aériennes. Cependant, avec le déploiement des vaccins, le stock d’AAL connaît une réaction démesurée, tout comme ses pairs.

Avion d’American Airlines sur la rampe à l’aéroport de Chicago.

Source: GagliardiPhotography / Shutterstock.com

L’industrie aérienne a été entravée par les effets de la nouvelle pandémie de coronavirus. Il ne rebondira pas avec autant de vigueur que les gens semblent le penser.

La réalité est que l’action AAL est surévaluée, compte tenu de son endettement massif et de la concurrence acharnée de l’industrie.

L’action AAL a progressé au cours des trois derniers mois et est en hausse de plus de 57% depuis le début de l’année. L’intérêt des investisseurs pour la reprise et l’optimisme de l’industrie avec l’approbation du vaccin poussent les actions des compagnies aériennes à la hausse.

C’est étrange compte tenu de la façon dont l’action AAL se négocie désormais plus haut que son prix juste avant la pandémie. On s’attend à ce que le nombre de voyages augmente au cours des troisième et quatrième trimestres, mais il faudra beaucoup de temps avant qu’ils ne reviennent aux niveaux d’avant la pandémie.

Par conséquent, le prix de l’action AAL résulte de la réaction excessive du marché, ce qui réduit encore son attractivité pour les investisseurs en ce moment.

Charge de la dette massive et stock AAL

La pandémie a exacerbé le problème de la dette américaine au point que les actionnaires se sont inquiétés de sa solvabilité. Malgré tous ses efforts, la dette nette de l’entreprise s’élève à environ 30 milliards de dollars. Il paie plus d’un milliard de dollars en service de la dette, ce qui est susceptible d’avoir des effets à long terme paralysants sur ses opérations.

En toute honnêteté, il a bien fait de réduire sa consommation de liquidités, qui a atteint 100 millions de dollars par jour l’an dernier. Cependant, sa consommation de liquidités s’élève maintenant en moyenne à 30 millions de dollars par jour, ce qui équivaut à près de 11 milliards de dollars par an.

L’appui du gouvernement fédéral par l’entremise de la Loi CARES n’a été qu’une bénédiction. Il a fourni des subventions salariales qui couvraient la majeure partie des coûts de main-d’œuvre des compagnies aériennes d’avril à septembre 2020.

L’histoire continue

Malgré l’aide et les mesures de contrôle des coûts, les Américains ont besoin de plus de 8 milliards de dollars pour revenir aux niveaux d’endettement d’avant la pandémie. En outre, le nombre d’actions a grimpé à 640 millions en décembre contre 423 millions il y a un an.

Cela a naturellement entraîné une dilution massive pour les actionnaires, ce qui complique encore plus la reprise des bénéfices. Le récent mouvement des prix et l’augmentation du nombre d’actions ont amené la capitalisation boursière américaine au-delà des niveaux pré-pandémiques.

Défis à venir

Malgré les progrès réalisés dans la distribution des vaccins, la situation sera extrêmement difficile, en particulier pour les compagnies aériennes. Sur une note positive, le 737 MAX est de retour en service et les efforts de rationalisation de la flotte de l’avion de ligne pourraient se traduire par une rentabilité accrue.

La mise à la terre du 737 MAX a coûté aux Américains plus de 500 millions de dollars de bénéfice avant impôts en 2019.

La concurrence augmente cependant, en particulier avec les compagnies aériennes existantes qui élargissent leurs cartes de routes pour augmenter la productivité. Par exemple, Southwest Airlines (NYSE:LUV) a annoncé qu’il volerait vers 17 nouvelles destinations. JetBlue (NYSE:JBLU) prévoit de lancer des vols vers Londres et a également introduit des vols premium à destination de Los Angeles le mois dernier. Ces domaines se sont avérés lucratifs pour les Américains dans le passé.

Les frais d’intérêts continuent d’augmenter pour la société et, comme au dernier trimestre, les taux d’exécution à 1,5 milliard de dollars contre 1,1 milliard de dollars en 2019. L’Américain prévoit de lever 7,5 millions de dollars de nouvelle dette, qui est soutenu par son programme de fidélisation. Cela affaiblira davantage ses marges sur toute la ligne.

Conclusion sur le stock AAL

L’action AAL s’est fortement redressée au cours des derniers mois en tant que jeu de reprise potentiel pour les compagnies aériennes. Cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité avec l’avion de ligne embourbé dans un piège à dettes.

Bien qu’elle ait fait des progrès dans la maîtrise de ses coûts, il reste encore un long chemin à parcourir avant que l’entreprise puisse revenir aux niveaux d’endettement pré-pandémique. De plus, la concurrence s’intensifie dans le secteur, ses pairs cherchant à se faire la une dans le monde post-pandémique.

Par conséquent, l’action AAL n’est pas le jeu de récupération que vous devriez envisager.

A la date de publication, Muslim Farooque ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

