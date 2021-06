American Airlines offrira aux employés de première ligne un iPhone 12 et un iPad de 7e génération

American Airlines a commencé à offrir aux employés de première ligne de nouveaux appareils iPhone 12 et des iPad de septième génération, selon une note partagée par la CIO Maya Leibman.

Comme l’a partagé View From the Wing la semaine dernière, Maya Leibman, directrice de l’information d’American Airlines, a déclaré que la société remplaçait les appareils mobiles actuels de tous les employés de première ligne ainsi que les agents de maintenance par de nouveaux appareils mobiles Apple.

Selon le mémo partagé par le site, American Airlines offrira des iPhone 12 aux agents de l’aéroport de DCA et des iPad de septième génération aux AMT des agents de maintenance en ligne.

Au cours de la dernière année, nous avons vu comment la technologie nous a permis de rester personnellement connectés d’innombrables façons. (…) Nous avons décidé de consolider nos appareils mobiles de première ligne sur des iPhones et iPads d’Apple. Non seulement cette technologie de nouvelle génération améliorera l’expérience de nos clients et des membres de notre équipe, mais elle permettra également à nos développeurs informatiques de créer de nouvelles applications sur une seule plate-forme d’exploitation, l’iOS d’Apple.

Voici comment American Airlines gère le remplacement des appareils :

Les agents de l’aéroport de DCA ont déjà commencé à tester l’iPhone 12s. Après un programme de test réussi, les appareils seront déployés auprès de tous les agents au cours de la prochaine année, permettant aux agents d’offrir un service aux clients où qu’ils se trouvent dans un terminal. Les AMT de maintenance en ligne ont commencé à recevoir des iPads de 7e génération pour prendre en charge la majorité de leur travail. Une fois ce déploiement terminé d’ici la fin juin, ils n’auront plus besoin de transporter deux tablettes différentes pour différents avions et activités. Les pilotes continueront d’utiliser les iPad comme sacs de vol électroniques, que nous continuerons d’améliorer au fil du temps. Récemment, nous avons ajouté une application météo en temps réel et une nouvelle application de détection des turbulences aux appareils. Le nouveau sac de vol électronique de cabine et l’outil de service client des agents de bord seront un iPhone 12, et la distribution commencera au premier trimestre 2022. Les nouveaux appareils auront une pièce jointe de paiement personnalisée qui permettra plusieurs formes de paiement, y compris sans contact.

Un porte-parole d’American Airlines a déclaré à View From the Wing que les appareils des agents de bord prendront en charge la 5G. Avant American Airlines, Delta a fait la même chose il y a deux mois, annonçant la mise à niveau de tous les appareils des agents de bord vers l’iPhone 12 5G.

