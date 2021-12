American Airlines supprime le vol d’un couple avec un bébé de 7 semaines

Lire du contenu vidéo

American Airlines est sur la sellette pour avoir expulsé un couple d’un vol après qu’ils se soient disputés avec 2 agents de bord qui sont devenus physiques – le tout pendant que la mère berçait leur bébé de 7 semaines.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo – tournée dimanche sur un vol de Charlotte à Philadelphie – la mère essayait d’expliquer son côté des choses à une hôtesse de l’air qui est venue après la dispute initiale… Un membre du personnel des AA lui a demandé de se lever pour laisser un autre passager s’asseoir.

Le père enregistrait une vidéo de la conversation jusqu’à ce qu’un troisième agent de bord s’approche par derrière et lui arrache le téléphone des mains. C’est à ce moment-là que les choses sont devenues beaucoup plus chaudes et que le couple a finalement été retiré de l’avion.

Alors qu’elle se trouvait au terminal de l’aéroport de Charlotte, la mère impliquée dans l’incident a déclaré qu’elle n’avait rien fait de mal et qu’elle avait été agressée et traitée injustement dès le début.

Des sources proches de la situation disent que la famille a été retirée du vol et que AA les a réservées pour un vol ultérieur à destination de Philly. Un porte-parole d’American Airlines a déclaré à TMZ… « Nous enquêtons sur l’incident et travaillons pour comprendre ce qui s’est passé. »

Le couple le précise… pour eux, ce qui s’est passé, c’est qu’une hôtesse de l’air ne fait « aucune tentative pour être professionnelle, aucune tentative pour être gentille ».