American Crime Story déclenche une réaction brutale alors que Sarah Paulson porte un costume épais ⋆ .

Le portrait de Linda Tripp par Sarah Paulson a été critiqué (Photo: .)

Le nouveau chapitre à venir d’American Crime Story, Impeachment, a suscité l’indignation après que Sarah Paulson ait été aperçue portant ce qui semblait être un gros costume alors qu’elle filmait des scènes.

La série limitée de Ryan Murphy sur le scandale sexuel de Bill Clinton et Monica Lewinsky verra Paulson incarner Linda Tripp, une ancienne employée de la Maison Blanche et du Pentagone qui était une figure clé dans la destitution.

Des images du tournage de la production FX sont apparues plus tôt cette semaine, avec l’actrice vêtue d’un gros costume avec un costume marron sur le dessus. Elle arborait également de longs cheveux blonds et des lunettes.

Il n’a pas fallu longtemps pour que les photos deviennent virales sur les réseaux sociaux, de nombreux fans furieux s’en prenant aux patrons pour ne pas avoir choisi une plus grande actrice pour jouer le rôle.

«Vous savez tous que j’aime Sarah Paulson. C’est ma préférée. Mais la voir dans un gros costume en tant que Linda Tripp pour la nouvelle American Crime Story me met mal à l’aise ”, a fustigé l’un d’eux.

«Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement embaucher une actrice de taille plus? Nous sommes en 2021, embauchez de gros acteurs qui sont sous-embauchés au lieu de minces en gros costumes. ”

Vous savez tous que j’aime Sarah Paulson. C’est ma préférée. Mais la voir dans un gros costume en tant que Linda Tripp pour la nouvelle American Crime Story me met mal à l’aise. Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement embaucher une actrice grande taille? Nous sommes en 2021, embauchez de gros acteurs qui sont sous-embauchés au lieu de minces en gros costumes. – Alyssa (@Alyssa__Maley) 28 avril 2021

L’opportunité que cela aurait pu être pour une plus grande actrice! Au lieu de cela, nous obtenons ce costume ridiculement mauvais. J’adore Sarah Paulson, vraiment. Mais les femmes minces ne devraient pas pouvoir assumer les très rares bons rôles auxquels les grosses actrices pourraient éventuellement avoir accès. Esp si ça a l’air si mauvais ð ?????? https://t.co/qRG2yeF8np – Rosie Waterland (@RosieWaterland) 29 avril 2021

Faisant écho à un sentiment similaire, un autre a fait rage: “ C’est tellement incroyablement nocif et irritant. Linda Tripp était une femme en forme de poire, probablement de taille 12. Le fait qu’ils aient pris la très maigre Sarah Paulson, ajouté des prothèses au visage et lui avoir mis un «gros costume» est si dommageable.

«J’adore Sarah Paulson mais ce n’est pas correct», a ajouté un troisième. “ Quand l’industrie du cinéma / de la télévision apprendra-t-elle que les gros costumes ne sont pas acceptables et qu’il est très possible d’embaucher simplement un acteur qui a déjà le type de corps que vous recherchez. ”

Linda Tripp était une figure clé de la destitution (Photo: .)

La troisième saison d’American Crime Story est basée sur le livre de Jeffrey Toobin, A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Down a President.

Beanie Feldstein jouera dans le rôle de Lewinsky, Clive Owen dans Bill Clinton, Annaleigh Ashford dans Paula Jones et Billy Eichner dans le journaliste Matt Drudge.

Metro.co.uk a contacté Sarah Paulson et FX pour commentaires.

Vous avez une histoire de showbiz?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre des trucs. J’adore avoir de vos nouvelles.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();