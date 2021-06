American Crime Story Saison 3: Date de première, distribution et autres choses que nous savons sur la destitution

in

À la fin des années 1990, la politique américaine – et la culture pop, vraiment – ​​il y avait peu d’histoires qui ont saisi la nation tout à fait comme le scandale Clinton-Lewinsky. Que ce soit sur les chaînes d’information 24 heures sur 24, sur le sujet d’un monologue d’ouverture de talk-show de fin de soirée, ou dans les divers livres, magazines et téléfilms, il n’y avait pas d’échappatoire à la saga sans fin d’alors. -Affaire du président Bill Clinton avec Monica Lewinsky. Cette histoire, et tous ses personnages, deviendront bientôt le centre d’intérêt de la saison 3 d’American Crime Story.

C’est vrai, en un rien de temps, vous aurez l’impression que c’est à nouveau l’été 1998 avec des gens collés à leur téléviseur qui regardent le prochain chapitre se dérouler. Seulement cette fois, au lieu de regarder CNN, Fox News ou MSNBC, nous regarderons tous Impeachment: American Crime Story sur FX. Donc, pour vous mettre au courant, nous avons rassemblé un bref aperçu de tout ce que nous savons sur le retour de la série à succès et la dramatisation de l’un des plus grands cirques politiques de l’ère moderne.