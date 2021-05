American Eagle, Aerie chevauchant une vague d’un milliard de dollars – WWD

American Eagle Outfitters Inc. est en plein essor, alors que les signes d’une demande refoulée de la pandémie commencent à se manifester dans l’industrie de la mode.

Le détaillant – qui comprend les marques American Eagle, Aerie, Offline by Aerie, Todd Snyder et Unsubscribe – a révélé ses résultats trimestriels mercredi après la fermeture du marché, améliorant ainsi les revenus des marques AE et Aerie, tout en dépassant plus d’un milliard de dollars en chiffre d’affaires total de la société au premier trimestre.

Le plus impressionnant a peut-être été la marque de vêtements d’intérieur Aerie, dont les ventes ont presque doublé d’une année à l’autre. Au dernier trimestre, la marque a dépassé plus d’un milliard de dollars de revenus annuels. Aujourd’hui, la société vise la barre des 2 milliards de dollars au cours des trois prochaines années.

«Cette marque est incroyable. Nous allons atteindre la barre des 2 milliards de dollars avant 2023, c’est certain », a déclaré Jennifer Foyle, directrice de la création d’American Eagle Outfitters et présidente de la marque mondiale d’Aerie, à WWD. (Jay Schottenstein, président exécutif et chef de la direction d’American Eagle Outfitters, a déclaré que cela pourrait être dès les 12 prochains mois.)

«Nous continuons d’accélérer et nous continuons à fournir plus à nos clients, car ils en demandent plus», a déclaré Foyle.

Cela comprend des choses comme les soutiens-gorge, les sous-vêtements, les leggings et les maillots de bain, qui étaient tous solides au cours du trimestre. «Vraiment toutes nos affaires sont licenciées», a-t-elle déclaré. «Chaque catégorie d’Aerie a des compositions à deux chiffres, si ce n’est à trois chiffres. Swim a connu sa meilleure année et nous ne sommes même pas encore aux vacances de printemps. Quelle catégorie incroyable pour être une entreprise. Et le lancement [Offline] pendant la pandémie, je pense, nous a vraiment donné un avantage concurrentiel.

Elle parle du boom des vêtements de sport qui ne montre aucun signe de ralentissement.

Mais ce n’est pas seulement Aerie. Foyle a déclaré que les marques American Eagle et Unsubscribe ont également «brillé» au cours du trimestre, dépassant les attentes. Chez American Eagle, le denim, la polaire, les graphismes et les robes étaient à la mode.

«Nous allons jouer dans ces catégories encore plus alors que nous continuons à travers la saison, en tirant parti de la rentrée», a-t-elle déclaré. «C’est notre métier: surprendre et ravir nos clients. Et à partir de l’élan que nous avons vu, l’élan du premier trimestre, l’opportunité dans American Eagle de s’habiller et de l’habiller de la tête aux pieds est infinie.

«Et bien sûr, nous ne pouvons pas en parler sans parler de notre incroyable produit», a poursuivi Foyle. «Je pense que le produit s’améliore avec l’âge. Et ce faisant, lorsque nous nous concentrons sur la qualité et le produit, nous pouvons retirer nos promotions. »

Cela explique pourquoi les revenus totaux de l’entreprise ont augmenté de 17% pour atteindre 1,03 milliard de dollars au cours de la période de trois mois se terminant le 1er mai, contre plus de 886 millions de dollars au premier trimestre pré-pandémique de 2019, soit près de 552 millions de dollars l’année dernière.

Par marque, les revenus d’American Eagle ont atteint près de 728 millions de dollars, contre 724 millions de dollars en 2019, ou 390 millions de dollars en 2020. Les revenus d’Aerie ont dépassé 297 millions de dollars au cours du trimestre, contre 157 millions de dollars en 2019 et près de 155 millions de dollars en 2020.

Les ventes numériques totales de l’entreprise ont également augmenté au cours du trimestre, en hausse de 57% par rapport à 2019. En décomposition, cela représente une augmentation de 158% chez Aerie et de 20% chez American Eagle.

En conséquence, la société a enregistré des bénéfices de 95,4 millions de dollars au cours du trimestre, contre 40,7 millions de dollars au premier trimestre de 2019 et une perte de 257 millions de dollars l’année dernière au milieu de la pandémie.

Et Schottenstein a ajouté, en s’adressant à WWD: «Nous sommes toujours dans la pandémie. Nous n’en avons pas fini. Mais nous sommes très optimistes. Les choses s’améliorent. De plus en plus de personnes reçoivent le vaccin. Espérons que pour la rentrée, les élèves seront tous vaccinés. »

En ce qui concerne les résultats les plus récents, Schottenstein a souligné qu’en excluant le Canada – où les magasins ont été fermés au cours du trimestre en raison des verrouillages gouvernementaux – les magasins américains American Eagle ont affiché une performance positive au cours du trimestre, par rapport au contexte pré-pandémique de 2019.

“Ce qui est une bonne histoire, car beaucoup de gens parlent du moment où leurs magasins vont commencer à être positifs par rapport à 2019 et nous l’avons fait au premier trimestre”, a-t-il déclaré.

Alors que le trafic des magasins aux États-Unis a augmenté, le trafic total des magasins en Amérique du Nord est resté stable au premier trimestre, par rapport à 2019, grâce aux pressions de la circulation liées au COVID-19 et aux fermetures de magasins au Canada.

Le détaillant a terminé le trimestre avec 1 074 magasins, dont 13 nouvelles unités Aerie, un nouveau hors ligne et un nouveau magasin non abonné, qui ont ouvert au cours du trimestre. Schottenstein a déclaré qu’il était également question d’ouvrir plusieurs magasins Todd Snyder à travers le pays en 2022.

“[Stores] sera toujours pertinent », a-t-il déclaré. “Comment? Ils évolueront. Tout évolue. Les magasins ne mourront pas. Comment établir de nouvelles marques dans le futur sans que les gens ne les voient d’abord, pour vraiment les comprendre? L’objectif est de s’assurer qu’American Eagle se trouve dans les meilleurs emplacements du pays et dans les emplacements les plus productifs. »

Foyle a ajouté que lorsque l’entreprise entre sur un nouveau marché, elle voit un effet de halo ou une pénétration numérique accrue dans le même domaine.

«Ensuite, nous avons vraiment ce client omni», a-t-elle expliqué. «C’est une recette vraiment sympa et qui nous donne beaucoup de confiance pour tester et évoluer.»

En ce qui concerne la politique de masque de magasin de la société alors que les vaccins continuent de se déployer dans le pays, le PDG a déclaré qu’elle sera probablement basée sur un système d’honneur pour ceux qui ont été vaccinés.

«À l’heure actuelle, ce n’est pas finalisé, mais ce sera probablement la politique. elle, ces associés auront la possibilité de porter ou non un masque. Les associés qui ne sont pas vaccinés devront porter un masque », a expliqué Schottenstein. «Et puis aux clients, quand ils entreront, nous dirons, si vous n’êtes pas vacciné, veuillez porter un masque.»

American Eagle Outfitters n’a pas fourni d’indications pour l’année, mais a terminé le trimestre avec 792 millions de dollars en trésorerie et placements à court terme et près de 330 millions de dollars en dette à long terme.

Les actions d’American Eagle Outfitters, qui ont clôturé en hausse de 5,74% à 35,17 $ chacune mercredi, sont en hausse de près de 247%.