American Eagle devient plus vert avec un jean durable – WWD

Les jeans American Eagle deviennent un peu plus verts.

Le détaillant présente AE x The Jeans Redesign, une collection en édition limitée de denim durable qui peut résister à un minimum de 30 lavages et est fabriquée avec des matériaux durables, tels que du coton 100% biologique et du matériel amovible pour un recyclage facile.

«Notre denim est conçu pour durer dans toutes les catégories», a déclaré Jennifer Foyle, directrice de la création d’American Eagle Outfitters et présidente de la marque mondiale Aerie, à WWD. «Mais celui-ci en particulier [collection] est fait pour durer un peu plus longtemps.

«La durabilité a été une priorité pour [AEO] et c’est une priorité pour la génération à venir », a poursuivi Foyle. «Nous avons vraiment travaillé dur pour faire passer cette collection au niveau supérieur et potentiellement en tirer des leçons pour nos futurs produits Real Good.»

Elle faisait référence à l’étiquette «Real Good» d’American Eagle, ou à des articles fabriqués ou achetés avec des matériaux durables, tels que le polyester recyclé, le nylon ou le coton biologique. Foyle a déclaré que «près de 100 pour cent» des jeans AE sont fabriqués sous l’étiquette.

La nouvelle collection Jeans Redesign, qui est lancée aujourd’hui sur ae.com, n’est pas seulement fabriquée avec du coton biologique, mais a été produite sans produits chimiques ni processus nocifs. Il suit également les directives développées par la Fondation Ellen MacArthur, une organisation caritative britannique qui promeut une économie circulaire, ou une économie dans laquelle les vêtements sont fabriqués avec un impact limité, censés être recyclables et durer plus longtemps.

«Cela revient simplement à la durabilité, à la recyclabilité, au matériau et à la traçabilité», a déclaré Foyle. «C’est précisément ce que nous avions à l’esprit lorsque nous avons construit cette collection.»

En outre, la société, qui comprend également les marques Aerie, Offline by Aerie, Todd Snyder et Unsubscribed, continue de progresser sur ses objectifs de développement durable, qui incluent la neutralité carbone d’ici 2030.

“Bien sûr, nous allons essayer d’y arriver plus rapidement”, a déclaré Foyle. «C’est une de nos missions importantes.»

C’est pourquoi depuis 2017, le détaillant a réduit la quantité d’eau nécessaire pour fabriquer chaque paire de jeans de près de sept gallons, économisant au total 4,5 milliards de gallons d’eau. Il a également utilisé environ 37% de coton issu de sources durables et près de 70 millions de bouteilles en plastique en polyester recyclé en 2020, dont beaucoup ont été utilisées dans la collection de maillots de bain durables d’Aerie, également lancée l’année dernière.

«En prenant des mesures pour garantir un approvisionnement de produits plus responsable, nous travaillons dur pour aider à créer un environnement plus sain pour les générations futures», a déclaré Jay Schottenstein, président exécutif et chef de la direction d’American Eagle Outfitters. «Dans le cadre des objectifs plus larges de développement durable d’AEO, nous nous sommes engagés à évoluer vers des matières premières et des techniques de fabrication plus durables, ainsi qu’à réduire notre consommation d’eau et d’énergie. Notre adoption des lignes directrices établies par la Fondation Ellen MacArthur pour la collection AE x The Jeans Redesign représente le parcours continu d’AEO et son engagement à accélérer les améliorations dans nos opérations grâce à l’innovation et à la collaboration. »

L’AE x The Jeans Redesign comprend quatre silhouettes, deux pour les jeans mom pour les femmes et deux styles de jeans slim pour les hommes. Chaque paire est au prix de 59,95 $ et est disponible dans les tailles 000 à 20 pour les femmes, et de 28 taille par 28 entrejambe à 42 taille par 32 entrejambe pour les hommes.

Avec le succès de choses comme la collection de maillots de bain durables d’Aerie, Foyle a déclaré que la société prévoyait d’étendre ses efforts de durabilité dans d’autres catégories à l’avenir, en utilisant les résultats des collections de maillots de bain et de jeans pour informer les futures offres de produits.

«Nous réfléchissons à l’avenir et essayons de faire plus de notre produit [under the] Vraiment bien [label],” elle a dit. «Il y a plus à venir ici et le travail en cours pour notre avenir, l’avenir étant orienté vers tous nos produits étant principalement verts.

«Le client vient chez nous pour le denim et le jean. Ils adorent quand ils savent qu’un vêtement est durable », a poursuivi Foyle. «Je pense donc que nous devons à notre client de se présenter de la meilleure façon possible. Il est important pour nous de continuer à ravir nos clients avec de nouveaux produits et de l’innovation. Et la durabilité est certainement un attribut que nous allons garder au premier plan de tout ce que nous faisons en matière de jeans, car il est si important pour notre client.