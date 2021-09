American Eagle Outfitters lance la marque de jeans haut de gamme AE77 – WWD

NEW YORK – Un mur de denim borde l’entrée du nouveau magasin AE77 dans le quartier de SoHo à Manhattan. Il existe des jeans bruts ou des jeans tout neufs, ainsi que des jeans en cycles de lavage de cinq ans, de 10 ans et de 15 ans, dont la couleur va du bleu foncé au presque blanc.

“Et nous aurons bientôt des lavages de 20 ans ici aussi”, a déclaré à WWD Chad Kessler, président des marques premium AE. “Donc, si vous avez porté le jean pendant 15 ans, lavez-le pendant 15 ans, il pourrait finir par avoir cette couleur.”

Sur le mur opposé, un présentoir « New Breed of Denim » vit, recouvert de huit des neuf silhouettes de jeans, ainsi que des mots « Artfully conçu. Fabriqué de manière durable. C’est le concept derrière AE77, la dernière marque d’American Eagle Outfitters : une collection de denim haut de gamme pour hommes et femmes, ainsi que d’autres vêtements, issus de sources durables ou fabriqués à partir de matériaux respectueux de l’environnement, tout en restant à la mode.

“Nous voulions créer une marque durable, mais nous ne voulions pas faire de compromis sur le design”, a déclaré Kessler. « Et nous voulons avoir esthétiquement le produit le mieux conçu, sans compromettre la durabilité. Nous voulons vraiment raconter cette histoire.

L’histoire d’AE77 comprend des jeans personnalisés et cousus à la main, des pulls et des bonnets en cachemire recyclé, du coton biologique et durable, des pièces vintage et du tissu selvedge japonais. On y trouve aussi de la flanelle, des robes, des hauts pour femmes, des tee-shirts et des pièces « pour tous », ou des articles non sexistes. Mais pour l’instant, l’accent est mis sur la collection denim.

“Les jeans sont peut-être le seul produit que plus vous les portez, plus ils deviennent vous”, a déclaré Kessler. « Quand vous pensez au cycle de vie des jeans, ils deviennent une partie si intime de votre garde-robe. Ils racontent une histoire ; Ils changent. Ils semblent différents au fil du temps.

« Au fil du temps, l’une des choses que nous espérons obtenir est de pouvoir racheter des jeans aux clients, c’est-à-dire les réparer, les revendre », a-t-il poursuivi. “Alors peut-être que votre histoire va de brute à cinq ans [old jeans] et tu en as un peu fini avec eux, ces jeans. Mais nous ne voulons pas que vous les jetiez. Nous voulons que vous rapportiez les jeans et ensuite nous pourrons les vendre à quelqu’un d’autre. Nous voulons que les jeans vivent le plus longtemps possible. C’est une grande partie de la durabilité. Notre objectif sera à terme que la marque soit complètement circulaire.

La collection inaugurale de 204 pièces d’AE77 est volontairement restreinte (seulement un tiers environ de l’assortiment régulier de la marque AE), mais Kessler a ajouté que la marque continuera d’ajouter de nouvelles pièces et catégories au fur et à mesure qu’elle continue de tester et d’apprendre.

« Nous voulons juste voir quelle est la réponse, comment les gens aiment le produit, à quoi ils réagissent dans le produit [assortment], et puis nous allons le prendre à partir de là », a-t-il expliqué. « C’est presque un laboratoire d’innovation que nous pouvons devenir encore plus durable dans les années à venir. »

C’est pourquoi il y a aussi 70 pour cent de sacs et cintres recyclés post-consommation fabriqués à partir de production de bois durable à l’intérieur des magasins, tandis que le processus de production comprend la chimie verte pour aider à éliminer les déchets dangereux et l’utilisation d’usines qui répondent aux exigences de l’entreprise en matière de recyclage de l’eau et de gestion des déchets. .

“Nous essayons vraiment de penser à être la planète d’abord”, a déclaré Kessler. « La durabilité est très importante pour nous tous, pour les dirigeants, à commencer par Jay [Schottenstein]. Nous croyons tous que nous avons la responsabilité de mieux traiter la planète. Et je pense que Jay, en particulier, pense qu’à notre époque, c’est vraiment aux entreprises de diriger ces questions.

« Il y a eu une sorte d’impasse dans le monde entier pour faire des progrès en matière de durabilité », a-t-il poursuivi. «Nous voulons nous tenir responsables d’être des leaders en matière d’utilisation du carbone, de l’utilisation de l’eau, tout cela. Nous sommes donc engagés, à la fois dans nos pratiques internes et dans le lancement de cette marque, engagés en tant qu’entreprise pour essayer de montrer comment nous pouvons être plus durables.

« AE77 est une nouvelle opportunité passionnante pour AEO Inc., qui tire parti de notre leadership dans le domaine des jeans et capitalise sur notre forte innovation en matière de style, de coupe et de fabrication et intègre nos meilleures pratiques de développement durable », a déclaré Jay Schottenstein, président exécutif d’American Eagle Outfitters conseil d’administration et chef de la direction. “Je pense que AE77 est un excellent ajout au portefeuille de marques alors que nous cherchons à inspirer de nouveaux clients et à élargir nos offres.”

Le nouveau magasin AE77, qui ouvre ses portes aujourd’hui, est situé au 83 Spring Street à New York. Une boutique de commerce électronique, AE77denim.com, sera lancée le 15 octobre. Kessler a déclaré que la marque espère utiliser le magasin de New York, créé par l’agence de design Stefan Beckman Studio, pour organiser des événements et des activations le week-end. Un deuxième emplacement de brique et de mortier AE77 ouvrira en novembre au centre commercial King of Prussia à l’extérieur de Philadelphie.

Les prix du denim pour la collection AE77 vont de 168 $ à 188 $. Kessler a déclaré que l’espoir est d’atteindre un consommateur légèrement plus âgé – de la vingtaine à la mi-quarantaine – par rapport à la gamme des adolescents et du début de la vingtaine d’AE.

“Nous avons juste l’impression que c’est une partie du marché que nous ne servons pas aussi bien que nous le pourrions aujourd’hui”, a-t-il déclaré. « Et pour ce client, il s’agit plutôt d’un état d’esprit axé sur la planète. Il essaie de créer des pièces vraiment intemporelles, classiques et intemporelles. Ou simplement des pièces qui seront à la mode pour [some time].

« Une grande partie de notre philosophie est qu’il est en fait bon d’acheter moins », a-t-il poursuivi. « C’est similaire à l’idée de la slow fashion, d’acheter moins. Cette idée de créer une garde-robe au fil du temps et de ne pas nécessairement regarder quelles sont les tendances du moment, mais quelles sont ces pièces vraiment durables sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, construire une garde-robe sur plusieurs années. Parce que plus vous achetez, plus vous utilisez naturellement plus de matières premières et d’eau et tout ça.

“Ce n’est que le début pour nous dans la conversation sur la durabilité”, a déclaré Kessler. « Nous avons fait un très gros effort pour le lancement et nous continuerons à avoir ces conversations sur la durabilité et la tension entre la durabilité et un excellent design. »