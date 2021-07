American Eagle retourne à l’école avec Snapchat – WWD

American Eagle retourne à l’école.

Pour célébrer, le détaillant déploie sa campagne de rentrée scolaire automne 2021 « Future Together, Jeans Are Forever » tout en s’appuyant sur l’expérience d’achat virtuelle Snapchat de la marque.

“Nous avons tellement de plaisir et de succès avec Snapchat en ce moment”, a déclaré à WWD Craig Brommers, directeur marketing d’American Eagle. « Les deux côtés de la [American Eagle and Snapchat] partenariat se poussent mutuellement vers l’innovation et l’engagement pour notre client.

Tout a commencé pendant la saison de magasinage des Fêtes de l’année dernière, lorsqu’American Eagle a lancé sa première expérience de magasinage Snapchat, un pop-up virtuel, suivi d’un guide numérique 3D Snapchat Jeans au printemps.

La dernière expérience d’achat American Eagle x Snapchat, lancée aujourd’hui, s’appuie sur cette dynamique, permettant aux acheteurs de parcourir l’ensemble de l’assortiment AE au moyen de la réalité augmentée « Dress Yourself ». À l’aide de l’appareil photo Snapchat, les consommateurs peuvent se prendre en photo, puis essayer virtuellement des pièces sélectionnées dans l’ensemble de l’assortiment American Eagle. Ils pourront également partager des looks avec des amis et acheter des produits dans l’application.

De plus, American Eagle s’associe pour la première fois à Bitmoji. Les acheteurs peuvent voir le casting de la campagne – qui comprend les stars de “Outer Banks” de Netflix Chase Stokes et Madison Bailey, la personnalité de TikTok Addison Rae, la star de “Stranger Things” de Netflix Caleb McLaughlin et l’actrice Jenna Ortega ​​- en tant que personnages Bitmoji, les habillant de divers vêtements américains. Tenues d’aigle. Les consommateurs auront également la possibilité de créer leur propre Bitmoji et de s’habiller dans les styles American Eagle.

“L’expérience met en évidence quelque chose qui nous passionne vraiment chez American Eagle depuis environ un an : nous donnons à nos clients la possibilité de faire leurs achats à tout moment, n’importe où, comme ils le souhaitent”, a déclaré Brommers. « Et mettre l’innovation, une expérience engageante, ainsi que la facilité d’achat, en quelques clics, c’était quelque chose auquel notre client a vraiment bien réagi. Cela nous renforce que la génération Z est une génération très sociale.

En fait, la marque American Eagle a vendu pour plus de 2 millions de dollars de marchandises via le seul pop-up de vacances Snapchat, tout en générant environ 50 millions de pages vues. Ce n’est qu’une fraction des 1,29 milliard de dollars de revenus de la société mère American Eagle Outfitters – qui comprend également les marques Aerie, Offline, Todd Snyder et Unsubscribe – enregistrés au cours du quatrième trimestre normalement lucratif de l’année dernière. C’est toujours impressionnant, néanmoins, aidant à ouvrir la voie à une campagne de printemps Snapchat tout aussi réussie, qui a enregistré environ 760 000 $ de ventes et un taux de clics 300 % supérieur au taux de mesure de référence de Snapchat.

Cela aide également qu’American Eagle ait sélectionné certains des jeunes talents les plus en vue de la génération Z pour apparaître dans la campagne, qui participeront tous à l’événement de ce soir sur Clubhouse, le site de réseautage social uniquement audio.

« Nous voulions travailler avec les personnes qui allaient définir la culture », a déclaré Brommers. “Les cinq [cast members] ensemble sont un casting formidable, inclusif, optimiste et énergique qui va exciter beaucoup de gens et [want to] retournez dans les centres commerciaux et retournez sur notre site pour magasiner pour la rentrée. Et nous avons pensé que l’événement Clubhouse serait un moyen innovant de faire parler les acteurs de leur expérience sur le plateau, de leur expérience avec les vêtements et de ce qu’ils ont dans leur vie personnelle et professionnelle dans les mois à venir.

McLaughlin a ajouté que la diversité de la génération Z – ou du moins la représentation de celle-ci dans les médias grand public pour la première fois – est ce qui rend sa cohorte si unique.

“Personne n’est plus vraiment le même”, a-t-il déclaré. «Chacun a son propre truc. Différentes personnes se réunissent, différentes cultures, différentes races. Je pense que c’est ce qui est spécial avec la génération Z.

Mais ce n’est pas seulement la génération Z qui a pris goût à la marque. Brommers a déclaré que la croissance de l’application American Eagle s’étendait à toutes les données démographiques. Il en va de même pour le retour dans les magasins physiques, même si les consommateurs continuent de s’engager en ligne.

“Le retour au monde physique est réel”, a-t-il expliqué. « Nous l’avons vu dans nos tendances de trafic. Nous l’avons vu chez nos clients, lorsqu’ils ont la chance de revenir dans les magasins American Eagle, pour regarder, toucher et sentir le produit. Nous créons donc un environnement vraiment engageant.

“La majorité des enfants pour la rentrée scolaire n’ont pas eu de retour à l’école traditionnel l’année dernière”, a poursuivi Brommers. «Notre mantra en interne a été que les couloirs de l’école seront la piste cet automne. Mais il ne fait aucun doute que le commerce numérique a été un gagnant pendant la pandémie. La force de cette chaîne est également là pour rester. Ne pensez pas un instant que les expériences numériques intéressantes et engageantes vont disparaître. Les consommateurs alternent constamment entre ce monde physique et numérique. »

McLaughlin a déclaré qu’il était impatient de réintégrer le monde de la socialisation IRL.

“C’est ce que représente cette campagne”, a-t-il déclaré, décrivant le tournage qui a eu lieu dans un désert du sud de la Californie au cours de l’été. « Il s’agit simplement d’être avec des amis et d’être ensemble, parce que nous sommes partis si longtemps. J’ai eu l’occasion de travailler avec quelques-uns de mes pairs dans l’industrie et j’ai passé un bon moment à le faire.

“Et la mode a toujours été une chose importante dans ma vie”, a ajouté McLaughlin. « Je voulais partager ça avec les gens. »

En ce qui concerne ce que les acheteurs achètent, Brommers a qualifié la saison de magasinage actuelle de “denim palooza”, avec de multiples silhouettes en vogue, des jeans mom aux flares en passant par les styles boyfriend, à tel point que l’entreprise lance des “bars à jeans” dans les magasins pour aider naviguer dans l’éventail d’options. (McLaughlin est un fan des jeans skinny athlétiques Airflex.) Il y a aussi beaucoup de couleurs vives et des trouvailles inspirées des années 90.

“La campagne” Future Together, Jeans Are Forever ” symbolise notre mission d’inspirer la positivité de nos clients et ce casting influent est parfait pour créer un lien émotionnel qui accompagne la convivialité “, a déclaré Jennifer Foyle, présidente, directrice de la création exécutive d’American Eagle et Aire. « Chez AE, notre objectif est de célébrer l’individualité et la liberté d’être vous-même vraiment unique. Cette saison, nous sommes inspirés par l’excitation de la rentrée scolaire et avons une incroyable collection de nouvelles silhouettes de jeans et de hauts pour la tenue parfaite.