DéFi

American Express entre sur le marché NFT avec une collaboration avec le musicien SZA

American Express (Amex) a annoncé ses débuts dans le monde des jetons non fongibles (NFT) en partenariat avec le musicien populaire SZA.

American Express dévoile 14 objets de collection SZA

Les titulaires de carte de crédit d’Amex ont désormais la possibilité d’acheter 14 images numériques de la collection intitulée « Amex UNSTAGED x SZA ».

Les images ont été inspirées par différents moments de la performance de SZA lors d’un événement parrainé par l’entreprise en juin. Les NFT seront vendus sur la blockchain Ethereum à un prix fixe de 100 $ chacun.

Alors que les participants à l’événement ont déjà acheté 10 des 14 NFT, les quatre autres sont disponibles exclusivement pour les titulaires de carte American Express uniquement.

Les Amex SZA NFT sont produits par Fanaply, une entreprise spécialisée dans la création d’objets de collection numériques. Fanaply utilise une solution de couche 2 sur Ethereum pour créer des NFT respectueux de l’environnement, réduisant ainsi les frais de gaz et l’interaction avec la blockchain de preuve de travail.

Les NFT sont des actifs uniques achetés et vendus comme la plupart des actifs, mais ils sont sécurisés cryptographiquement dans le réseau blockchain. Ils peuvent être liés à toutes sortes d’éléments, y compris des clips vidéo, des GIF animés, des images fixes, des tweets et même des compositions musicales originales.

Avec cette nouvelle version, SZA devient le dernier musicien à s’associer aux NFT. Plusieurs musiciens populaires ont vendu des œuvres d’art, des versions d’albums NFT en édition spéciale et de la musique inédite pour générer des revenus supplémentaires.

Le rappeur et passionné de crypto Snoop Dogg a précédemment publié une collection de NFT. La collection NFT, intitulée “A Journey With The Dogg”, qui comprend des morceaux originaux de Snoop et des œuvres d’art inspirées de la vie de Snoop, a été abandonnée le 2 avril 2021.

De plus, en avril, Eminem s’est associé à Nifty Gateway pour publier son NFT. Le rappeur a publié trois NFT d’animations de haute qualité avec un rythme original aux côtés de bandes dessinées numériques et de figurines d’action. Ils ont été libérés lors de son événement Shady Con.

Parmi les autres artistes qui ont lancé des NFT figurent Kings of Leon, The Weekend, Weezer et Grimes.

Les sociétés de cartes de crédit explorant la technologie Blockchain

Les grandes sociétés de cartes de crédit semblent optimistes quant aux crypto-monnaies et à la technologie blockchain alors qu’elles continuent de chercher de nouveaux moyens d’exploiter le secteur.

MasterCard s’est associé à l’échange cryptographique Gemini pour lancer des cartes de crédit de récompenses cryptographiques. La carte offre une remise en argent de 3% sur les achats en Bitcoin et autres crypto-monnaies disponibles sur Gemini.

VISA est une autre grande société de cartes de crédit qui a développé une forte présence sur la scène des crypto-monnaies. Après s’être associée à plus de 50 entreprises pour lancer des cartes de crédit, l’entreprise étend rapidement l’adoption des monnaies numériques.

Selon CNBC, les cartes liées à la cryptographie de VISA ont généré des dépenses d’un milliard de dollars au premier semestre 2021.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.