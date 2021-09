American Girl fête ses 35 ans avec l’aide de Prabal Gurung et Carly Cushnie – WWD

En l’honneur de son 35e anniversaire, American Girl a organisé un défilé de mode dans son magasin phare du Rockefeller Center avec l’aide des designers Prabal Gurung et Carly Cushnie et de Harlem’s Fashion Row.

Avec un salon, un hôpital pour poupées, un café et d’autres attractions, le magasin de 38 000 pieds carrés est un labyrinthe kaléidoscopique en soi. S’appuyant sur l’héritage axé sur l’inclusivité de l’entreprise, American Girl s’est associée à HFR pour l’événement, qui présentait des conceptions de fille et de poupée réinventées pour les six personnages historiques de la marque par Cushnie.

La marque de jouets appartenant à Mattel a également présenté la nouvelle gamme de poupées et de livres «World by Us» pour renforcer l’égalité et l’unité. Les histoires des trois personnages abordent des problèmes sociaux et la valeur de travailler ensemble pour créer un monde meilleur. Nichole Lynel, Samantha Black et Kristian Loren ont créé des vêtements inspirés de World by Us pour les filles, disponibles en prévente pendant l’événement. ils seront vendus dans les magasins American Girl à partir de mars.

Sérieuse quant à la façon dont la narration enracinée dans leurs poupées peut éduquer les enfants et susciter des conversations importantes avec les parents, American Girl considérait l’événement de jeudi comme une continuation de son héritage. Après le spectacle, le président et chef de l’exploitation de Mattel, Richard Dickson, a déclaré qu’il s’attendait à ce que le lien et les messages entre la mode et les jouets s’intensifient. Mattel, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 4,58 milliards de dollars l’année dernière, possède American Girl. Faisant allusion à de futurs projets axés sur la mode, il a mentionné la participation de l’artiste et fondateur d’OBEY, Shepherd Fairey, à la série UNO Artiste de Mattel en juillet.

Les poupées jouets sont une entreprise importante aux États-Unis qui a réalisé un chiffre d’affaires de 3,64 milliards de dollars l’année dernière, contre 3,29 milliards de dollars en 2019. Alors que de nombreuses sociétés et entreprises de différents secteurs continuent d’essayer d’améliorer la diversité et l’inclusion à travers leurs produits et leur clientèle, American La marchandise et la narration de grande envergure de Girl ont toujours été enracinées dans cet objectif en explorant différentes périodes de l’histoire américaine.

Avant que les mannequins ne défilent, le directeur général Jamie Cygielman a déclaré: «Ce n’est vraiment qu’une amplification de cela, en montrant des histoires contemporaines de ce que signifie être une fille américaine aujourd’hui. Notre nouvelle ligne reflète cela… Notre partenariat avec Harlem’s Fashion Row est également un moyen d’amplifier des histoires diverses et inclusives, en donnant particulièrement force de caractère et confiance aux jeunes filles en voyant toutes les opportunités qui s’offrent à elles.

La scène du défilé American Girl. Ilya S. Savenok/. pour

Alors que les jeunes posaient sur le pas-et-répétition arc-en-ciel, Cushnie a déclaré qu’elle avait entrepris de réinventer les tenues des poupées d’une manière nouvelle et moderne tout en conservant des éléments de qui elles étaient. Ses refontes de six poupées ont été présentées sur le podium par des filles portant des styles similaires et portant chaque poupée. Par exemple, elle a réinventé Samantha de l’âge d’or avec une jupe à sequins imprimée avec un t-shirt à manches bouffantes. Chaque poupée American Girl a une histoire personnelle, telle que “Addie Walker” de l’époque de la guerre civile, qui a échappé à l’esclavage. Cushnie a déclaré qu’elle avait réinventé la courtepointe en patchwork que Walker gardait à proximité dans une robe sans manches.

N’ayant pas grandi aux États-Unis en jouant avec des poupées American Girl, Cushnie a déclaré que chaque fois qu’elle mentionnait le projet à d’autres, elles étaient ravies de partager leurs préférées. Le fait que les poupées aient des histoires individuelles et des livres qui instruisent les enfants sur un moment dans le temps était un plus, a-t-elle déclaré.

Une vente aux enchères a eu lieu pour les six poupées afin de collecter des fonds pour Girls Who Code. « Je voulais vraiment étendre l’idée de cette éducation pour les filles. J’aime le fait qu’il ne s’agisse pas seulement de poupées, mais de vraiment penser à leurs histoires », a-t-elle déclaré. « J’ai grandi en jouant avec des poupées. Je n’ai jamais eu une poupée qui me ressemblait même étroitement, ou rien de proche. J’aime vraiment cette exploration à cause de cela.

Kennedy Cruz et Victor Cruz Ilya S. Savenok/. pour

Chanel Iman faisait également partie de la foule amicale des enfants de jeudi soir, tout comme un Victor Cruz souriant dans une veste universitaire verte. Sa fille Kennedy était l’un des mannequins de la série. Bien que de nombreux invités aient semblé trop jeunes pour prendre le métro seuls, ils ont eu un aperçu du défilé de mode du centre-ville que Gurung a organisé pendant la Fashion Week de New York. Grâce à un partenariat avec American Girl, la société de jouets a parrainé son défilé et Gurung a conçu un t-shirt « Stronger in Colour » en édition limitée pour les filles et les poupées à vendre. La devise est un mantra préféré du créateur, qui a expliqué que ses collections sont colorées, qu’elles célèbrent les gens colorés et “offrent du bonheur, de la joie et de l’optimisme, qui apportent l’espoir d’un changement”.

Les participants ont également eu un aperçu d’une vidéo d’une poupée Prabal Gurung qu’American Girl a réalisée pour lui. Bondissant sur scène avec enthousiasme, Gurung a déclaré: “Je suis sûr que vous vous demandez tous pourquoi je suis ici ce soir [in a store] rempli de belles poupées et de livres. Croyez-le ou non, j’ai enfin ma propre poupée. Cela signifie que je l’ai fait.

Devenant plus sérieux, Gurung a parlé de l’importance de voir derrière la surface des choses, d’aller un peu plus loin et peut-être de regarder la vie à travers une lentille différente. “L’un de mes objectifs dans la mode est de montrer qu’il existe différents types de mode dans le monde”, a-t-il déclaré.

Gurung a déclaré que « toute la raison d’être d’American Girl est de responsabiliser et de renforcer la confiance des filles et des garçons pour les aider à devenir des êtres humains forts, optimistes et tolérants ». Le designer né à Singapour et élevé au Népal a déclaré qu’enfant, il jouait tout le temps avec des poupées, mais secrètement à la maison. Bien que ses parents et sa sœur aient compris cela, beaucoup de gens ne l’ont pas compris, a-t-il déclaré, ajoutant à quel point il est heureux de voir maintenant que n’importe qui dans le monde peut jouer avec des poupées, se célébrer et se voir dans ces poupées.

Une robe de la collection printemps 2020 du créateur arborant une écharpe indiquant “Who Gets to Be American” figure en bonne place près du début de l’exposition du Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute “In America: A Lexicon of Fashion”, qui est visible à travers 5 septembre 2022.

La fondatrice de Harlem’s Fashion Row, Brandice Daniel, avec sa fille Sky à ses côtés, a remercié la foule pour sa participation à la célébration du potentiel illimité, de l’espoir et de la promesse de notre jeunesse. Par la suite, elle a expliqué comment la collaboration incitera les jeunes filles à poursuivre une carrière dans la mode, car elles se verront dans ce rôle. American Girl soutient l’organisation à but non lucratif ICON360 de HFR avec un don de 25 000 $ pour la prochaine génération de leaders de la mode de la couleur.