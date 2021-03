American Gods annulé chez Starz ⋆ .

Eh bien, c’est décevant.

Starz a donné la botte aux dieux américains.

Après une finale déchirante qui a vu Shadow Moon escroqué en se sacrifiant volontairement pour son père, nous espérions que le roman serait enveloppé avec succès sur le réseau.

Selon The Hollywood Reporter, Starz envisage une «série d’événements ou un film potentiels» pour conclure l’histoire.

Inutile de dire qu’ils sont venus jusqu’ici; ils ont besoin de le voir à travers.

«American Gods ne reviendra pas pour une quatrième saison. Tout le monde chez Starz est reconnaissant aux acteurs et à l’équipe dévoués, ainsi qu’à nos partenaires de Fremantle qui ont donné vie à l’histoire toujours pertinente de l’auteur et producteur exécutif Neil Gaiman qui parle du climat culturel de notre pays », a déclaré Starz dans un communiqué à THR. Lundi.

Ils rapportent en outre que ce sont les faibles notes qui ont mis le clou dans le cercueil après un départ tardif, en raison de la pandémie et des problèmes créatifs.

En plus de cela, cependant, il y a eu un exode massif de fans après la deuxième saison quand Orlando Jones a révélé qu’il ne serait pas dans American Gods Saison 3.

Jones a allégué que le nouveau showrunner de la saison 3, Charles «Chic» Eglee, l’avait renvoyé parce qu’il pensait que le personnage que Jones jouait, M. Nancy, envoyait le «mauvais message pour l’Amérique noire».

Bien que la réfutation ait été que Jones n’était pas sur la liste parce que l’histoire de M. Nancy n’était pas incluse dans la partie du livre en cours d’adaptation pour la saison, le moment du licenciement présumé n’aurait pas pu arriver à un pire moment que l’Amérique. et le monde se battait pour que les voix noires soient entendues.

American Gods était un projet de longue durée qui devait initialement être adapté à HBO en 2011.

Bryan Fuller et Michael Green étaient les premiers showrunners jusqu’à ce qu’ils se heurtent aux producteurs de Freemantle sur des problèmes de budget.

La plupart des scripts étant terminés, Jesse Alexander, qui a travaillé avec Fuller sur Hannibal, a pris les rênes.

Mais lui aussi a été renvoyé après la saison 2 d’American Gods en raison de frictions entre Starz et Freemantle alors que Neil Gaiman affirmait plus de contrôle sur sa propriété intellectuelle.

De mon point de vue, la saison 3 d’American Gods a été un succès. La narration était opportune et les acteurs au sommet de leur forme.

Donner à Bilquis et à Technical Boy des rôles plus importants a très bien fonctionné, et j’espère que Freemantle et Starz pourront s’entendre pour donner à cette histoire épique la fin épique qu’elle mérite.

Sous la direction du PDG Jeffrey Hirsch, Starz fait appel à un contenu haut de gamme pour diverses femmes. Cela n’a pas fonctionné en faveur des dieux américains, biaisant les hommes et bien en dessous des autres émissions de Starz 2020 chez les téléspectateurs noirs.

Et maintenant que la franchise Power a déjà cinq émissions sur la liste, Starz n’a plus besoin de s’accrocher aux émissions produites ailleurs.

Leurs émissions restantes incluent P-Valle, Hightown, Run the World, Blindspotting, Step Up et Black Mafia Family.

Qu’en penses-tu? Êtes-vous déçu que l’histoire ne se termine pas correctement?

Si vous voulez revivre la série, vous pouvez regarder American Gods en ligne.

