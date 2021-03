American Gods annulé, mais pourrait revenir pour une série d’événements ou un film ⋆ .

]]>]]>

Après trois saisons et plusieurs luttes dans les coulisses, Starz a décidé d’annuler Dieux américains.

La série, basée sur le roman du même nom de Neil Gaiman en 2001, a suivi les dieux de l’ancien monde qui luttent et se battent pour survivre dans le monde d’aujourd’hui où les nouveaux dieux de la technologie, de la télévision, de l’argent et d’autres acquièrent plus de pouvoir. À la tête de la série se trouvaient Ricky Whittle dans le rôle de Shadow Moon et Ian McShane dans le rôle de M. Wednesday alors que le couple voyageait à travers l’Amérique à la recherche d’alliés parmi les anciens dieux.

La série a duré trois saisons sur Starz, la finale de la troisième saison ayant été diffusée la semaine dernière, mais bien qu’elle ait été officiellement annulée, le Hollywood Reporter a déclaré que Starz et le producteur Fremantle étaient en pourparlers pour conclure Dieux américains avec une série d’événements potentiels ou un film pour le clôturer et les fans.

« Dieux américains ne reviendra pas pour une quatrième saison. Tout le monde chez Starz est reconnaissant aux acteurs et à l’équipe dévoués, ainsi qu’à nos partenaires de Fremantle qui ont donné vie à l’histoire toujours pertinente de l’auteur et producteur exécutif Neil Gaiman qui parle du climat culturel de notre pays », a déclaré Starz.

Dieux américains a fait l’objet de nombreux problèmes dans les coulisses alors que Starz a renvoyé les showrunners originaux de la série Bryan Fuller et Michael Green, même après avoir écrit la plupart des scripts de la saison deux, et a embauché Jesse Alexander pour la saison deux pour le renvoyer ensuite comme bien au milieu des conflits entre lui et Fremantle. La sortie de Fuller et Green a conduit au départ des stars Gillian Anderson et Kristin Chenoweth de la série. Une autre star finirait par quitter la série alors qu’Orlando Jones faisait des allégations de discrimination raciale contre le showrunner de la troisième saison Charles Eglee, affirmant qu’il avait été licencié parce que l’attitude en colère de M. Nancy de son personnage était «le mauvais message pour l’Amérique noire».

Êtes-vous en colère contre Dieux américains annulation? Souhaitez-vous le récupérer pour une série d’événements finaux ou un film? Que pensez-vous de la dernière décision en coulisse? Faites-nous savoir sur nos réseaux sociaux à @ flickeringmyth…

