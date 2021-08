American Horror Stories : que regarder si vous aimez la série d’horreur

Spectacle effrayant (AMC+)

George A. Romero est connu pour être un roi de l’horreur, avec des succès comme Night of the Living Dead, The Crazies, et plus encore, mais l’un de ses meilleurs, à mon avis, est Creepshow, le début d’une série d’anthologies, avec le scénario écrit par le légendaire écrivain d’horreur Stephen King. Dans ce film d’anthologie d’horreur, nous suivons cinq histoires courtes, toutes avec leurs propres intrigues et rebondissements, et de nombreuses frayeurs et blagues.

Creepshow est l’un de ces films dont je pense qu’American Horror Stories prend une référence directe pour certaines de leurs peurs, car il n’y a vraiment rien de tel que ce film. C’est tellement unique dans sa prémisse, et avec deux autres films qui sont venus en raison de la popularité reçue par Creepshow, vous savez déjà que d’autres l’aiment aussi. Sans trop en dévoiler, ce film vous fera peur et vous ravira. Essayez-le si vous ne l’avez pas déjà vu.

