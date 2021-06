American Horror Story: Double Feature résoudra-t-il enfin les AHS sans réponse: les questions d’asile?

Les extraterrestres reviendront-ils pour Julia et Thomas ?

Les fans se souviendront que deux enfants étaient bel et bien vivants à la fin d’American Horror Story : Asylum sous la forme du fils de Kit et Chloé, Thomas, ainsi que de la fille de Kit et Alma, Julia. À la fin de la série, il a été révélé par Lana Winters de Sarah Paulson que Julia avait grandi pour devenir une neurochirurgienne respectée à Johns Hopkins et que Thomas était devenu professeur de droit à Harvard. L’implication était que les deux enfants ont reçu des “cadeaux”, pour ainsi dire, des extraterrestres qui leur ont donné certaines capacités que d’autres n’avaient pas, en grande partie du côté mental.