American Horror Story et 10 autres séries télévisées de Ryan Murphy à regarder en streaming

Histoires d’horreur américaines (2021 – aujourd’hui)

Dans ce spin-off de l’AHS original, American Horror Stories est une série télévisée d’anthologie qui a été créée exclusivement sur Hulu, présentant plusieurs histoires d’horreur différentes, chaque épisode avec une distribution différente, certaines se rapportant à l’histoire d’horreur américaine originale et des histoires qui sont completement nouveau.

Tu te souviens quand j’ai dit que Ratched était une super série dérivée ? Eh bien, pour moi, American Horror Stories est en quelque sorte là – il y a des épisodes géniaux dans ce spin-off, comme les deux premiers centrés autour de Murder House de l’émission originale American Horror Story, et puis il y en a que je préfère ne pas souviens-toi (en pensant à toi, épisode 4). Cependant, cela ne signifie pas que ce n’est peut-être pas le favori de quelqu’un d’autre. Il y a de bons moments et le casting est très talentueux, alors essayez-le si vous n’avez pas envie de suivre un scénario géant et que vous voulez un épisode d’horreur condensé. Je souhaite juste que le titre ne soit pas presque identique à l’émission originale.

