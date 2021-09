American Horror Story : l’actrice d’Alma de Double Feature parle de Lily Rabe, de ses talents de violoniste et de la composition de cette jambe de bébé

Oui, [she’s] un vampire très, très méchant. Mais c’est en fait drôle, je pourrais en quelque sorte me connecter à Alma d’une certaine manière. Quand je me préparais pour Alma, le tournage a été poussé à plusieurs reprises à cause de COVID, et cela m’a donné beaucoup de temps pour travailler avec le violon. Alma veut être la meilleure au violon, non ? Elle veut être la plus grande, et c’est ce qu’elle désire. Et j’ai eu tellement de temps – je pense que j’avais eu un an d’avance avec le violon avant de tourner – je pouvais en quelque sorte comprendre pourquoi elle voulait faire ça et à quel point c’était si difficile d’être le meilleur, mais pourquoi elle voulait être la meilleure. Donc, vous savez, je pense que cela a eu un impact énorme où j’ai pu me connecter avec elle et lui dire: ‘Oh, je peux en quelque sorte voir pourquoi c’est difficile, et la pression sur toi, et pourquoi tu voudrais être le meilleur. ‘ Avec le jeu d’acteur, bien sûr, je pouvais en quelque sorte me connecter avec elle avec ça. C’est dans l’ensemble très amusant de se préparer, car je savais qu’il allait y avoir beaucoup de sang.