American Horror Story Saison 10: Date de première et autres choses rapides que nous savons sur la double fonctionnalité

in

Sarah Paulson, Evan Peters et d’autres reviennent au casting de l’histoire d’horreur américaine pour la saison 10

En février 2020, Ryan Murphy a révélé dans une autre vidéo inquiétante d’un rivage publiée sur son Instagram que le casting principal de la saison 10 d’American Horror Story comprendrait les vétérans de la série Evan Peters, la gagnante des Emmy Sarah Paulson, Adina Porter et la lauréate des Oscars Kathy Bates – qui étaient visiblement absents du casting de American Horror Story: 1984 en 2019. Le clip confirme également que les acteurs de cette saison seront de retour, notamment les habitués de la série Lily Rabe et Finn Wittrock, Cody Fern, Leslie Grossman, Angelica Ross et Billie Lourd. Denis O’Hare (qui a été occupé avec le casting de Nevers pour HBO) a également un rôle, mais il semble que Jessica Lange ne reviendra pas pour Double Feature. Cependant, le casting a quelques nouveaux visages qui sont assez excitants à voir.