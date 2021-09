American Horror Story Saison 10 Episode 7 Review: Emmenez-moi à votre chef

C’est dommage qu’un concept aussi passionnant soit ruiné par un groupe de 20 personnes qui courent comme des adolescents.

American Horror Story Saison 10 Episode 7 – le premier chapitre de Death Valley – a commencé fort mais a rapidement fait long feu.

La série aurait été sage de s’en tenir à une période pour raconter cette histoire, car le look en noir et blanc de l’histoire de 1954 était en fait très bon.

Cela m’a aidé à davantage participer aux événements, et Maria a planifié le dîner pour son mari pendant que son fils jouait à l’extérieur, seulement pour le début d’un drame extraterrestre. Eh bien, c’était très amusant.

De toute évidence, l’histoire se connectera aux différentes périodes, et ce ne serait pas une surprise si nous retournions au moment où Amelia a disparu.

Vous ne faites pas que disparaître et revenir enceinte après 20 ans passés dans l’épave d’un vaisseau spatial.

Neal McDonough était parfait en tant que président des États-Unis face à des événements auxquels il n’aurait jamais pensé avoir à faire face.

Il y a un élément de surprise chez lui car il sait que la personne trouvée sur le site de l’accident est Amelia Earhart, d’après les photos que sa femme garde d’elle.

Ces dortoirs étaient petits. D’abord, vous savez, vous vous branlez en même temps dans le noir, puis vous commencez à le faire ensemble, et avant de vous en rendre compte, vous êtes en retard pour votre cours des Grands Penseurs des Lumières parce que vous avez le d-k de votre meilleur ami. dans votre bouche. Cal

En conséquence, il sera beaucoup plus investi dans la découverte de la vérité.

Alors que beaucoup d’autres personnes riraient à la perspective que cette personne soit censée être la même personne qui a disparu, le fait que Dwight sache qui il renverse l’affaire.

La quête de réponses ne sera pas facile, surtout lorsque vous aurez une femme au foyer possédée des années 1950 qui surgit et fait exploser la tête des gens.

Alien Maria a-t-elle d’autres trucs dans son sac, ou va-t-elle juste faire éclater les têtes de chaque scène dont elle fait partie?

Dwight devra faire face à une bataille difficile pour expliquer les événements de ce qui s’est passé dans la base. L’extraterrestre n’ayant pas d’organes mais réussissant toujours d’une manière ou d’une autre à tuer les deux chirurgiens était un autre choc.

Tout le monde qui regardait à travers le verre l’a rendu encore plus effrayant, mais j’espère que la série commence à se concentrer sur le fond plutôt que sur le style.

Je suis tout à fait en faveur d’un choc si cela aide à faire avancer l’histoire, mais nous n’avions vraiment pas besoin de faire exploser plus de têtes dans le premier épisode de l’histoire. Certains dispositifs d’intrigue doivent être utilisés avec parcimonie, et avec trois épisodes à parcourir, espérons-le, la série parviendra à adopter une approche moins c’est plus.

Le mystère d’Amelia Earhart est le plus convaincant car la personne lui ressemble, parle comme elle et n’a soi-disant pas vieilli d’un jour depuis près de 20 ans.

Quand vous ajoutez qu’elle est enceinte, eh bien, c’est un scénario convaincant qui devrait mettre en place les trois derniers épisodes.

Nous savons que les extraterrestres ne s’emparent pas complètement des États-Unis parce que nous avons rencontré quatre jeunes adultes agaçants dans la seconde moitié de l’épisode, mais que se passe-t-il si les extraterrestres ont un impact plus important sur le monde que ce que nous avons été amenés à croire ?

Les dirigeants mondiaux seraient extraterrestres serait un étirement et, très franchement, un cliché, mais il s’agit d’American Horror Story, la série la plus incohérente de l’histoire de la télévision.

Nous ferons probablement un voyage à d’autres périodes, mais pour l’instant, nous savons que toutes les personnes qui ont été en contact avec les extraterrestres sont tombées enceintes, même les hommes.

Ces vaches demi-f-roi étaient en train de meugler. Troie

Cela conduit certainement à de grandes questions sur le plan à long terme pour les extraterrestres, mais je souhaite seulement qu’ils aient choisi un groupe de personnes moins ennuyeux à féconder au 21e siècle.

Kaia Gerber était l’un des aspects les plus faibles d’American Horror Stories, mais la star semble beaucoup plus adaptée au rôle de Kendall, qui a laissé derrière lui les chaînes de la technologie au 21e siècle.

Doit-on supposer que Kendall a une touche magique qui lui permet de redonner vie aux choses ? Au moment où elle a touché la vache épissée, et qu’elle a ouvert les yeux et meuglé, eh bien, cela m’a fait penser qu’elle était plus qu’il n’y paraît.

Une chose qui m’a agacé à propos de l’amitié, c’est qu’ils ne sont pas les personnes les plus pointues du coin. Après une expérience aussi pénible, pourquoi n’utiliseraient-ils pas, vous savez, le signal SOS de la voiture pour alerter les autorités sur le fait qu’un boucher fou de précision est en fuite ?

Je sais qu’ils ont essayé après la rencontre avec le vaisseau spatial, mais pourquoi n’ont-ils pas essayé au moment où ils ont rattrapé la voiture ?

Si nous devons supposer qu’ils étaient trop soucieux d’échapper à ce qu’ils pensaient probablement être leur destin certain, alors la série n’a pas fait un très bon travail pour le montrer.

Cela me fait penser qu’au moins un membre du groupe a été avec les extraterrestres ou quelqu’un de proche des extraterrestres depuis le début.

De nombreuses questions entourent les grossesses mystérieuses et leur lien avec le thème général de Death Valley.

Le quatuor ayant simultanément de mystérieux bébés extraterrestres créera une scène sauvage, mais j’espère que l’épisode 8 de la saison 10 d’American Horror Story approfondira ce mystère car je ne suis pas encore vendu.

Certaines scènes étaient tout simplement mal exécutées et, à la sortie d’American Horror Story: Red Tide, qui comportait cinq bons épisodes sur six, je m’attendais à mieux.

OK, AHS Fanatics, qu’avez-vous pensé de l’invasion extraterrestre ?

Quelle est votre théorie sur le retour d’Amelia ?

Pensez-vous que la vingtaine est vraiment enceinte ?

Appuyez sur les commentaires ci-dessous.

AHS continue les mercredis à 9/8c sur FX.

N’oubliez pas que vous pouvez regarder American Horror Story en ligne ici via TV Fanatic.

Modifier Supprimer

Paul Dailly est le rédacteur en chef adjoint de TV Fanatic. Suivez-le sur Twitter.

Lien source

Le post American Horror Story Saison 10 Episode 7 Review: Take Me To Your Leader est apparu en premier sur ..