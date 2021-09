American Horror Story : un double long métrage a déjà surpassé ma grande théorie avec le premier épisode extraterrestre

Spoilers ci-dessous pour American Horror Story: Double Feature premier épisode de la partie II: Death Valley, alors soyez prévenu!

Après avoir livré sa touche créative et junkie à la tradition des vampires du nord-est, American Horror Story: Double Feature a traversé le pays jusqu’au Nouveau-Mexique, et je pense qu’il est sûr de dire que ce voyage a été effectué à l’intérieur d’un objet volant de la variété non identifiée. Et avec le premier volet de cet arc “Death Valley” en quatre épisodes, l’anthologie FX a vu ma théorie globale sur la saison – qui n’était certes pas encore devenue quelque chose de très complexe, compte tenu du manque de détails – et l’a soulevée. par quelques virages serrés à gauche. Ce qui, si nous sommes honnêtes, est exactement ce que je veux de American Horror Story. Alors entrons-y.