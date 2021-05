American Idol a révélé son vainqueur de la saison 19 après de superbes performances finales

Avertissement! Ce qui suit contient des spoilers pour la finale d’American Idol Saison 19. Lisez à vos risques et périls!

Idole américaineLa finale de la saison 19 était composée de trois heures complètes de chansons, de surprises et de moments difficiles, mais aussi amusant que cela puisse être, les téléspectateurs voulaient vraiment savoir qui allait gagner à la fin. C’était une course serrée entre les finalistes Grace Kinstler, Willie Spence, et Chayce Beckham, et contrairement aux saisons précédentes, il n’était pas si évident de savoir qui était le favori pour la finale. Bien sûr, un gagnant a été révélé à la fin de la soirée, bien que le gagnant ne soit peut-être pas celui que beaucoup attendaient.