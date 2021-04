‘American Idol’ Alun Avalon Young crée une collecte de fonds pour son traitement contre le cancer du cerveau ⋆ .

Instagram

En s’ouvrant sur sa maladie, la chanteuse de 26 ans révèle qu’elle a déjà subi une intervention chirurgicale en février pour enlever une grosse tumeur dans son cerveau.

Avalon Young fait de son mieux pour se battre pour sa vie. Ayant reçu un diagnostic de cancer du cerveau, la chanteuse surtout connue pour ses apparitions dans la 15e saison de “Idole américaine»A créé une page de collecte de fonds pour couvrir le coût de sa prochaine intervention chirurgicale.

Une page GoFundMe pour la beauté de 26 ans a été créée le jeudi 22 avril. Dans la description, il était noté: «Le deuxième set de chirurgie cérébrale d’Avalon pour le 27 mai. Aujourd’hui, nous avons rencontré notre neurochirurgien et nous procédons à une deuxième intervention chirurgicale. Notre médecin rencontre le Tumor Board à l’UCSD vendredi pour confirmer la meilleure méthode chirurgicale pour la procédure à venir.

«Il a suggéré la chirurgie au laser pour enlever une plus grande partie de la tumeur restante, située dans deux sections différentes de son cerveau. La radiothérapie et la chimiothérapie suivront. Nous sommes convaincus que notre équipe médicale continuera d’accomplir des miracles et qu’Avalon se rétablira rapidement », poursuit le message. «Avalon a également travaillé en studio et a annoncé aujourd’hui qu’elle sort le single de son nouveau projet le 30 avril.

En parlant de la collecte de fonds dans une interview avec TMZ, Avalon a admis: «Le GoFundMe est quelque chose de très important pour moi maintenant, car je ne peux pas vraiment travailler à cette époque.» Elle a en outre souligné que c’est «l’une des choses les plus importantes de ma vie en ce moment parce que c’est vraiment tout ce que nous avons, payer toutes les factures médicales.

Dans le chat, la chanteuse a également offert plus de détails sur sa maladie. «Tout allait bien jusqu’à la semaine de Thanksgiving, j’ai commencé à avoir trois crises par jour, ce qui était super, super intense pour moi», se souvient-elle du temps qui a précédé son diagnostic. «J’ai eu l’IRM et ils ont trouvé une tumeur dont on m’a initialement dit qu’elle était de la taille d’une balle de golf, mais quand je suis entrée aux urgences, elle avait la taille d’une pêche.

Bien qu’elle ait déjà subi une intervention chirurgicale en février pour enlever la grosse tumeur, Avalon a été informée par le médecin qu’elle avait toujours un cancer au cerveau. «J’ai subi la première intervention chirurgicale et je me suis dit: ‘D’accord, incroyable, c’est fait, je me rétablis.’ Et ils m’ont mis des médicaments… et puis, tout récemment, je suis retournée pour un examen et il s’est avéré que j’avais en fait un cancer au cerveau », a-t-elle révélé.