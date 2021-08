American Idol annonce un jury et un hôte au début des auditions ⋆ 10z viral

American Idol s’apprête à reprendre la production.

La série de téléréalité à succès accueille de retour les légendes de l’industrie musicale, les juges Luke Bryan, Katy Perry et Lionel Richie, et l’animateur chevronné Ryan Seacrest pour aider à découvrir la prochaine sensation de chant de l’Amérique pour une cinquième saison sur ABC.

La nouvelle saison célébrera la 20e saison historique de la franchise lors de son retour au printemps 2022.

La saison dernière, la série s’est classée au premier rang de sa période de deux heures pour la deuxième année consécutive chez les adultes de 18 à 49 ans.

La série a également terminé dans le Top 5 des séries non scénarisées la saison dernière avec Total Viewers (n°4).

« Luke, Katy, Lionel et Ryan sont des icônes de la musique et de l’industrie qui sont devenues synonymes d’« Idol » sur ABC », a déclaré Rob Mills, vice-président exécutif, Unscripted and Alternative Entertainment, Walt Disney Television.

« Leur puissance de star est inégalée et leur soutien est un cadeau pour nos concurrents qui ont profondément bénéficié de leur sagesse au cours des quatre dernières saisons – et ils sont prêts à recommencer. Alors que nous commençons une saison mémorable, je pense qu’il est sûr de dire que cette équipe de rêve a officiellement cimenté son héritage sur “Idol”.

“‘American Idol’ est toujours l’émission musicale originale qui crée véritablement des superstars et continue d’évoluer pour permettre aux vrais artistes de réussir dans cette entreprise unique”, a déclaré la productrice exécutive et showrunner Megan Wolflick.

« La chimie et la passion qu’apportent Katy, Luke, Lionel et Ryan sont sans égal. Nous ne pourrions pas être plus ravis qu’ils reviennent pour cette 20e saison emblématique à la recherche des nouveaux talents les plus frais que cette nation a à offrir.

“Nous sommes ravis que Katy, Lionel, Luke et Ryan soient de retour pour aider à découvrir notre prochaine American Idol”, a déclaré le producteur exécutif Eli Holzman, PDG d’Industrial Media.

“Cette équipe de rêve a sélectionné et guidé certains des candidats” Idol “les plus talentueux de l’histoire de la série, et nous avons hâte de voir qui ils trouveront ensuite.”

Les auditions devraient commencer le vendredi 6 août, avec le retour de “Idol Across America”, la recherche virtuelle en direct à l’échelle nationale de la prochaine superstar, qui se déroulera dans les 50 États plus Washington, DC

Pour la deuxième année consécutive, “Idol Across America” ​​offre aux espoirs la possibilité de présenter leurs talents face à face avec un producteur d’American Idol, de n’importe où en Amérique, à n’importe quelle date d’audition officielle pour avoir une chance de passer devant le juge. ronde d’audition du concours.

Les toutes premières auditions virtuelles de « Idol Across America » de la saison dernière ont lancé avec succès de nombreux voyages d’espoir dans American Idol, y compris la gagnante de la saison quatre d’ABC, Chayce Beckham.

La série a également ramené le juge original Paula Abdul la saison dernière pour un passage invité.

Les auditions “Idol Across America” ​​se dérouleront comme suit (sous réserve de modifications) :

– Géorgie, Caroline du Nord, Caroline du Sud (6 août)

– Connecticut, New Jersey, New York (8 août)

– Kansas, Nebraska, Dakota du Nord, Oklahoma, Dakota du Sud, Texas (11 août)

– Floride, Michigan, Virginie, Virginie-Occidentale (13 août)

– Alabama, Arkansas, Louisiane, Mississippi (16 août)

– Indiana, Kentucky, Tennessee (18 août)

– Alaska, Californie, Hawaï, Nevada (21 août)

– Idaho, Montana, Oregon, Washington, Wyoming (23 août)

– Illinois, Iowa, Minnesota, Missouri, Wisconsin (25 août)

– Appel ouvert : à l’échelle nationale (27 août)

– Arizona, Colorado, Nouveau-Mexique, Utah (31 août)

– Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont (2 septembre)

– Delaware, Maryland, Ohio, Pennsylvanie, Washington DC (8 septembre)

– Appel ouvert : Le Sud (10 sept.)

– Appel ouvert : Côte Est (13 septembre)

– Appel ouvert : Côte Ouest (16 septembre)

– Appel ouvert : à l’échelle nationale (21 septembre)

Paul Dailly est le rédacteur en chef adjoint de TV Fanatic. Suivez-le sur Twitter.