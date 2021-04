American Idol La saison 19 vient de couper un concurrent inattendu, mais qui a sa place?

Hunter Metts a commis l’une de ces erreurs, qui aurait normalement pu conduire à une élimination, bien que ce cas particulier ait pu en fait gagner encore plus de voix au Metts que d’habitude. Le chanteur s’est effondré après avoir oublié les mots à la fin de ce qui était autrement sa meilleure performance d’American Idol à ce jour, créant involontairement l’un des moments les plus mémorables de la saison. Avant cela, Metts faisait partie de ma liste restreinte de concurrents qui méritaient d’être renvoyés chez eux, mais il est évidemment toujours fermement engagé dans cette course.