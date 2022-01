‘American Idol’ perd une étoile majeure avant la nouvelle saison

Bobby Bones vient de confirmer qu’il ne reviendra pas à American Idol en tant que mentor interne. Bones, personnalité de la radio et animateur, est apparu pour la première fois dans la série en tant que mentor invité pour la saison 16 en 2018. Il a été promu mentor à temps plein pour la saison 17, restant pour les saisons 18 et 19. Il a été MIA de la prochaine saison. 20 promotions, incitant les fans à se demander s’il serait dans l’année marquante de la série. Il s’avère que sa course de quatre ans est terminée. Bones a fait cette annonce lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram avec les fans.

« Mon contrat avec ma nouvelle chaîne ne me permettra pas de faire une autre émission pour le moment », a expliqué Bones. « Love Idol, BTW. C’était un super 4 ans. » Il a également mentionné qu’il travaillait sur une nouvelle émission, mais qu’il ne pouvait pas encore partager les détails exacts. « Le réseau n’a même pas encore annoncé l’émission », a-t-il poursuivi. « Dès que je peux dire [why I was in Costa Rica], Je vais…. Mais c’est un très bon spectacle », laissant entendre que le spectacle était filmé dans le paradis tropical.

Malgré l’absence de Bones, l’animateur de l’émission, Ryan Seacrest, et les juges Katy Perry, Luke Bryan et Lionel Richie sont de retour pour la saison 20. L’émission sera diffusée le 22 février sur ABC à 20 h 00 HNE.

Bones a été occupé ces derniers temps. Il a co-animé la nuit du réveillon du Nouvel An de CBS: Big Bash de Nashville. Il a partagé ses fonctions de co-animateur avec Rachel Smith de Entertainment Tonight.

Bones est également un auteur à succès numéro 1 du New York Times à deux reprises. De plus, il travaille comme humoriste et philanthrope en tournée. Bones se considère comme un touche-à-tout. Selon sa précédente biographie sur ABC, Bones est l’hôte de l’émission de radio diffusée à l’échelle nationale, The Bobby Bones Show. L’émission est diffusée dans plus de 170 stations et est l’émission matinale n ° 1 du pays. Des millions d’auditeurs se connectent chaque semaine.

L’émission a remporté plusieurs Country Music Association Awards pour la personnalité nationale de la diffusion de l’année. Il a également remporté le titre de plus jeune intronisé au prestigieux National Radio Hall of Fame for Bones.