American Idol: Qu’est-il arrivé à Wyatt Pike et plus de questions après le premier spectacle en direct de la saison 19

Avertissement! Ce qui suit contient des spoilers pour le Idole américaine Épisode de la saison 19 diffusé le lundi 12 avril. Lisez à vos risques et périls!

Idole américaine a lancé les spectacles en direct de la saison 19 et, comme toujours, ce fut une soirée mouvementée chargée d’excitation, de surprises et de moments inattendus. Honnêtement, cette nuit a peut-être été un peu plus folle que les saisons précédentes, car les téléspectateurs ont été frappés par pas mal de gros articles d’actualité dès la sortie de la porte.