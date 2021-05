American Idol saison 19 Comment voir la finale?

abc

Le gagnant sera choisi lors d’une finale de trois heures de stars de l’émission «American Idol» d’ABC diffusée ce dimanche 23 mai.

mais qui sera choisi?

Il ne reste plus que trois candidats dans la compétition: Willie Spence, Chayce Beckham et Grace Kinstler. Gold Derby prédit que Beckham pourrait gagner cette saison sur la base d’un sondage auprès des fans après l’épisode du 16 mai, mais il y a encore une chance pour tout le monde.

Voici ce que vous devez savoir sur l’heure de la télévision, la chaîne, à quoi vous attendre et plus encore:

Quand la finale de la saison est-elle diffusée et comment la regarder?

La finale de la saison 19 qui se déroulera pendant trois de “American Idol” diffusions en direct d’un océan à l’autre le dimanche 23 mai 2021 à 20 h HE sur ABC.

Regardez la finale en direct sur ABC ou regardez l’épisode diffusé sur ABC.com/watch-live ou via les applications ABC.

Qui se produira dimanche soir?

La finale mettra en vedette les performances des 3 premiers, ainsi que des trois juges: Katy Perry, Lionel Richie et Luke Bryan. Le reste du Top 9 “American Idol”, y compris Spence, Beckham et Kinstler, se produira sur scène aux côtés d’artistes invités tels que Alessia Cara, Chaka Khan, Fall Out Boy, Leona Lewis et plus, selon ABC sur son “American Idol “.

Le top 3 interprètera ces chansons

Au cours de la finale de la saison, les 3 meilleurs concurrents chanteront chacun trois solos. Un en l’honneur de leur ville natale, un second où ils ont déjà joué dans le spectacle, et un troisième qui est choisi par le juge.

Selon Billboard, voici les chansons que le Top 3 interprétera dimanche soir:

– Grace Kinstler – «Je n’ai rien» de Whitney Houston, «(You Make Me Feel Like) A Natural Woman» d’Aretha Franklin et «All By Myself» de Céline Dion.

– Chayce Beckham – «Fire Away» de Chris Stapleton, «Afterglow» d’Ed Sheeran et «Blackbird» des Beatles.

– Willie Spence – «A Change is Gonna Come» de Sam Cooke, «Stand Up» de Cynthia Erivo et «Georgia on My Mind» de Ray Charles.

Les performances spéciales des stars invitées, ainsi que des 9 meilleurs concurrents, comprennent:

– Garçon radio-actif – «Mes chansons savent ce que vous avez fait dans le noir (Light Em Up)» avec Spence, Deshawn Goncalves, Beckham, Arthur Gunn et Hunter Metts.

– Chaka Khan – Mélange de «I’m Every Woman», «Ain’t Nobody», «Sweet Thing» et «Through the Fire» avec Goncalves, Casey Bishop, Alyssa Wray, Cassandra Coleman et Kinstler

– Macklemore – “Il ne peut pas nous arrêter” dans le top 3

– Luke Combs – «Forever After All» avec Beckham

– Mickey Guyton – «Black Like Me» avec Wray

– Leona Lewis – «Vous êtes la raison» avec Spence

– Alessia Cara – «Scars to Your Beautiful» avec Kinstler

– Sheryl Crow – «Chaque jour est une route sinueuse» et «Si cela vous rend heureux» avec Gunn

– Lindsey Buckingham – «Go Your Own Way» avec Coleman

Comment voter lors de la finale de la saison?

Il y a trois façons de voter pour vos concurrents préférés lors de la finale de la saison.

Votez sur AmericanIdol.com/vote ou sur l’application «American Idol». Un autre moyen est par message texte. Pour envoyer des SMS, envoyez simplement le numéro du candidat pour lequel vous souhaitez voter au «21523». Le numéro fonctionnera avec n’importe quel opérateur de téléphonie mobile.

Le vote ouvrira en haut du programme et se terminera juste avant la dernière pause publicitaire, au cours de laquelle les résultats seront révélés.

La finale de la saison 19 de «American Idol» sera diffusée le dimanche 23 mai 2021 à 20 h 00 d’un océan à l’autre sur ABC.

Ceci est la version originale de Heavy.com

