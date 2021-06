American Image Awards honore les leaders de la diversité et de l’innovation – WWD

Les AAFA American Image Awards virtuels 2021, qui bénéficient à la Fondation du Conseil des créateurs de mode d’Amérique, ont honoré lundi les entreprises et les individus qui se sont engagés en faveur de la diversité, de l’inclusion, de l’innovation et de la portée mondiale.

Les récipiendaires de cette année étaient HanesBrands en tant qu’entreprise de l’année ; Walmart en tant qu’innovateur de l’année dans le commerce de détail ; Gabriela Hearst en tant que designer de l’année ; Black in Fashion Council en tant que Fashion Maverick, Sustainable Apparel Coalition en tant qu’éco-responsable de l’année (une nouvelle catégorie) et ShopShops en tant qu’innovateur numérique de l’année.

La 43e cérémonie annuelle a été organisée par Segun Oduolowu, qui a noté qu’« un travail incroyable est accompli par ces organisations incroyables et en particulier au cours de cette dernière année de nouveaux défis et de nouvelles réalités. Mais ce soir, il s’agit de saisir de nouvelles opportunités.

Stephen Lamar, président et chef de la direction de l’AAFA, qui représente plus de 1 000 marques dans le monde, s’est exprimé depuis le National Mall à Washington, DC et a souhaité la bienvenue aux participants en déclarant : « C’est en effet un été de reprise pour de nombreuses personnes. , les familles et les communautés. Nous sommes arrivés jusqu’ici grâce aux efforts héroïques de tant de personnes dans notre pays et dans le monde.

Il a ajouté que « bien que notre travail ne soit pas terminé et que COVID-19 reste une menace très réelle dans le monde entier, je suis convaincu que nous avons le but et la détermination de relever les nombreux défis qui nous attendent. » Il a également noté que l’AAFA visait à aider les entreprises à prospérer, à mener les batailles les plus difficiles, à mettre fin aux guerres commerciales et à protéger l’intégrité de la marque.

Au cours des cinq dernières années, l’AAFA s’est associée à la Fondation CFDA en tant que bénéficiaire des American Image Awards. Le gala reviendra l’année prochaine au Plaza Hotel le 26 avril.

Dans une conversation enregistrée avec CaSandra Diggs, présidente du CFDA, Lamar a déclaré : « Cette année, nous avons plaidé conjointement sur un certain nombre de fronts politiques, à la fois ceux liés au COVID-19 et ceux qui ne le sont pas. »

Selon Diggs, le partenariat des American Image Awards a soutenu les investissements de l’industrie et la Fondation CFDA dans tous ses programmes, plus récemment dans son travail sur la diversité, l’équité et l’inclusion.

« Collectivement, ces investissements ont contribué à soutenir la capacité de CFDA à mieux gérer l’avenir de notre industrie », a déclaré Diggs, notant que les plus hauts niveaux de leadership doivent jouer un rôle dans le changement de culture ultime. Le CFDA a lancé le programme IMPACT et accru le soutien financier du Designer Hub, qui identifient et soutiennent les créateurs et les professionnels de la mode sous-représentés. En conséquence, elle a constaté une augmentation du volume d’investissements dans les marques de couleur, avec six des 10 finalistes du Fashion Fund provenant du Designers Hub et 1 million de dollars attribués grâce à un don du CFDA à Icon360. Elle a également vu des promotions et des embauches de professionnels de couleur à des postes clés dans des organisations de premier plan.

Colin Browne, directeur de l’exploitation d’Under Armour et président de l’AAFA, a déclaré : « L’expression selon laquelle nous sommes peut-être tous dans la même tempête, mais nous ne sommes pas dans le même bateau, est tellement vraie. L’année écoulée a véritablement amplifié les inégalités qui existent dans notre société. Nous avons besoin d’un leadership, d’un leadership intentionnel et fondé sur un objectif. Nous devons être agiles, adaptables, mais le plus important pour être vocal. Nous avons la responsabilité d’être une force pour le bien », a déclaré Browne.

De plus, Browne a déclaré qu’au cours de la dernière année, l’industrie a évolué de manière très inattendue et que cela s’est produit beaucoup plus rapidement qu’ils ne l’avaient jamais prévu : « Les consommateurs et leurs attentes ont changé. Ils s’attendent à ce que nous soyons durables. Ils s’attendent à ce que nous soyons des citoyens du monde… Nous avons la possibilité de nous pencher et d’embrasser ces changements. Et je crois que c’est la force de cette communauté.

En acceptant le Fashion Maverick Award, Lindsay Peoples Wagner, cofondatrice de Black in Fashion Council, qui a été fondée en août dernier, a déclaré : « Nous sommes incroyablement honorés de faire partie des nombreux changements survenus dans l’industrie. Nous voulions vraiment travailler dur et nous assurer qu’il y avait des changements mesurables et durables dans l’industrie. Nous avons un long chemin à parcourir. » Sandrine Charles, l’autre cofondatrice, a ajouté qu’elle envisage une journée où les Noirs sont représentés et amplifiés à tous les niveaux.

Amina Ravzi, directrice exécutive de la Sustainable Apparel Coalition, a accepté le premier prix Eco-Steward Award. SAC est une alliance mondiale et multipartite à but non lucratif pour l’industrie de la mode. Il est composé de plus de 250 grandes marques de vêtements, chaussures et textiles, détaillants, fournisseurs, prestataires de services, associations professionnelles, organisations à but non lucratif, ONG et institutions universitaires œuvrant pour réduire l’impact environnemental et promouvoir la justice sociale tout au long de la chaîne de valeur mondiale.

Ravzi a déclaré qu’il s’agissait d’un voyage de 10 ans et qu’elle est incroyablement fière de voir leur travail reconnu par l’AAFA. En mai, ils ont lancé leur nouveau programme de transparence qui aidera les entreprises à communiquer leurs performances en matière de développement durable aux consommateurs et aux parties prenantes “en les aidant à prendre des décisions plus éclairées ainsi qu’à mener une action collective et une échelle”, a-t-elle déclaré. “Maintenant plus que jamais, nous devons nous unir en tant qu’industrie pour résoudre les défis systémiques qu’aucune organisation ne peut résoudre seule”, a-t-elle déclaré. « Nous pensons que le partenariat est le nouveau leadership… il y a tellement de travail à faire et pas de temps à perdre », a-t-elle ajouté.

En recevant le prix de l’Innovateur numérique de l’année, Liyia Wu, fondatrice et PDG de ShopShops, a déclaré : « Je suis honorée d’être reconnue dans une année aussi difficile. Avec le verrouillage de COVID-19 et tant de défis, j’étais heureux de maintenir à flot autant de mes marques préférées grâce à la vente en direct… lorsque les achats physiques n’étaient pas une option. » Elle a dit qu’il ne fait aucun doute que cette dernière année a changé à jamais la façon dont les consommateurs font leurs achats. « J’espère que ShopShop pourra aider à préserver l’art du shopping. Le shopping n’est pas seulement du commerce, mais de la découverte et du divertissement.

Nina Garcia, rédactrice en chef de Elle, a présenté Gabriela Hearst comme designer de l’année. “[Gabriela] est quelqu’un pour qui j’ai une grande admiration tant professionnellement que personnellement. C’est une compatriote latina et une personne qui est devenue une source d’inspiration pour tout le monde dans notre communauté.

« Elle s’est donné pour mission de nous montrer que la durabilité est le vrai luxe que nous ayons. Gabby définit les tendances et pas seulement celles qui défilent », a déclaré Garcia. En 2017, Hearst a été le premier designer à organiser un salon neutre en carbone et a été le premier designer à utiliser du tissu invendu avant qu’il ne soit à la mode.

Hearst, qui a été filmée à Paris, a remercié l’AAFA de s’être honorée ainsi que son équipe, exprimant que cet honneur donne à son entreprise le carburant pour se concentrer sur sa mission de développement durable.

Le designer Brandon Maxwell, qui a remporté le prix du designer de l’année de l’AAFA l’année dernière et est également le directeur créatif des marques élevées de Walmart, a présenté Denise Incandela, vice-présidente exécutive, vêtements et marques privées chez Walmart, qui a accepté l’innovateur de l’année dans le commerce de détail au nom de Walmart. . Maxwell a déclaré que c’était un rêve pour lui d’être porté par Walmart toute sa vie parce qu’il y a fait ses achats en grandissant et c’est un endroit où il continue de faire ses achats.

En acceptant le prix, Incandela a déclaré : « Cela a été une année pas comme les autres. Apporter votre [Maxwell’s] la direction créative et l’incroyable talent de conception de la marque Free Assembly et Scoop sont certainement l’un des points forts.

Elle a également félicité ses collègues lauréats : « Vous êtes un groupe impressionnant et vos réalisations propulsent l’industrie vers l’avenir à la vitesse de l’éclair. C’est un avenir que nous n’aurions pas pu prédire il y a 16 mois, avant de savoir comment une pandémie mondiale affecterait le comportement de vente au détail et d’achat à court et à long terme, de l’épicerie aux fournitures pour animaux de compagnie en passant par les articles ménagers, les vêtements et tout le reste. Nous avons tous travaillé dur pour être là pour nos clients quand ils avaient le plus besoin de nous », a-t-elle déclaré.

Au cours de l’année dernière, elle a déclaré qu’ils avaient élargi leurs options d’épicerie et de ramassage; ils ont lancé Walmart Plus, qui permet aux clients d’économiser du temps et de l’argent, et se sont associés aux gouvernements fédéral, étatiques et locaux pour mettre en place des tests COVID-19 et la distribution de vaccins dans les emplacements Walmart à travers le pays. « Avec le recul, il est vraiment remarquable d’être témoin de l’innovation née de la nécessité d’aller vite et d’être là pour nos clients », a-t-elle déclaré.

Mais elle a également évoqué les moments plus légers : “Nous avons vendu beaucoup de hauts fantastiques pour ces appels Zoom et nous avons recherché des vêtements de détente et des pantoufles pendant toute l’année parce que nos clients voulaient être à l’aise à la maison.” Elle a déclaré avoir ajouté de manière agressive des marques nationales telles que Champion, Reebok et US Polo Association et développé des marques exclusives surélevées telles que Free Assembly, Soffe et Scoop. Elle a dit qu’ils sont ravis de s’associer à Maxwell pour élever leurs marques ; qu’ils se sont associés à ThredUp et ont acquis Zeekit, une technologie d’ajustement virtuel.

Mike Faircloth, président du groupe, opérations mondiales, vêtements décontractés américains et commerce électronique chez HanesBrands, a accepté le prix de l’entreprise de l’année pour HanesBrands.

Couvrant plus de 40 pays et employant 61 000 associés, HanesBrands produit 70 % de ses vêtements dans ses propres usines.

« Nous apprécions sincèrement que l’AAFA honore l’engagement de longue date de notre entreprise envers la gérance et la durabilité d’entreprise », a déclaré Faircloth. «Comme pour toutes les entreprises, Hanesbrands a dû faire face rapidement aux défis sans précédent de la pandémie de COVID-19, de la sécurité de nos employés à la navigation dans un environnement économique incertain.» Il a déclaré qu’ils étaient capables de faire pivoter leurs opérations en quelques semaines “répondant à un besoin urgent à un moment critique”.

Il a déclaré que le mérite en revient à ses associés de fabrication, à son équipe de la chaîne d’approvisionnement et aux associés de toute l’entreprise qui se sont réunis pour travailler ensemble dans les circonstances les plus difficiles et a noté que « la durabilité est l’une de nos principales forces et nous avons redoublé notre engagement envers cet espace important.

