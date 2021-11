American Music Awards 2021 : Cardi B épate avec un masque Schiaparelli en or

Cardi masquée sur le tapis rouge (Photo : Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Cardi B était chargée d’animer les American Music Awards 2021, mais si elle n’avait pas envie de faire le tapis rouge en premier, elle aurait probablement pu s’en tirer en envoyant un doublé.

La rappeuse WAP a foulé le tapis rouge du Microsoft Theatre de Los Angeles, le visage dissimulé par un masque en or.

Le masque saisissant, associé à des boucles d’oreilles en or et à un voile, provenait de la maison de couture du moment Schiaparelli, que Cardi a déjà défendue.

Cardi portait le masque avec une robe noire Schiaparelli, qui comportait des clous dorés attachés aux gants jusqu’aux coudes.

La femme de 29 ans aurait pu prendre sa retraite après ce spectacle, mais a continué à afficher huit changements de costumes tout au long de la nuit alors qu’elle animait les AMA.

Ses looks comprenaient un couvre-chef dramatique à plumes noires, une robe fluide vert citron, une robe à plumes violette et un look blanc angélique avec un voile scintillant.

Le look dramatique est une gracieuseté de Schiaparelli (Photo: OConnor / AFF-USA.com / MEGA)



Le rappeur a accueilli les prix (Photo: ABC via .)



Cardi a eu plusieurs changements de tenue (Photo: ABC via .)

Cardi portait ce dernier dans la salle de presse alors qu’elle célébrait la victoire de sa chanson hip-hop préférée pour son morceau Up.

Les célébrités présentes l’ont vraiment sorti du sac hier soir aux AMA, avec la meilleure nouvelle artiste gagnante Olivia Rodrigo éblouissante dans une robe à sequins lilas avec un ourlet à plumes de David Koma.

Winnie Harlow ressemblait à une déesse grecque dans sa dramatique mini-robe ornée de bijoux, tandis que les sœurs Halle et Chloe Bailey portaient toutes deux des robes découpées audacieuses sur le tapis rouge.

Machine Gun Kelly n’avait pas de petite amie Megan Fox à son bras pour cet événement, choisissant plutôt d’amener sa fille de 12 ans, Casie, comme rendez-vous.

Cardi a également remporté un prix dans la nuit (Photo: ABC via .)



Olivia a été nommée meilleure nouvelle artiste de l’année (Crédits : ABC via .)



Winnie scintillait dans une robe ornée de bijoux (Photo : Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Le chanteur de Bloody Valentine portait une chemise recouverte de chaînes et d’œillets en argent, tandis que sa fille portait une robe noire longue au sol.

Pendant ce temps, sur la scène principale, Jennifer Lopez a fait une promotion croisée pour son nouveau film Marry Me, interprétant un nouveau morceau du prochain film intitulé On My Way dans une robe en tulle et un voile.

La bande-annonce de la comédie romantique, mettant également en vedette Owen Wilson, a joué derrière elle pendant qu’elle chantait.

La star de la Petite Sirène, Halle, portait une robe découpée audacieuse (Photo : Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)



Chloé a joué Have Mercy plus tard dans la nuit (Photo : Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)



Machine Gun Kelly a amené sa fille Casie à l’événement (Photo : Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)



JLo était un ajout de dernière minute à la soirée (Photo : Frazer Harrison/. pour MRC)

La performance préenregistrée de JLo était un ajout de dernière minute à la soirée après l’abandon de Megan Thee Stallion en raison d' »une affaire personnelle inattendue ».

Parmi les autres artistes de la soirée figuraient BTS, Coldplay, New Edition, New Kids on the Block, Chloe Bailey, Walker Hayes, Kane Brown, Tainy, Tyler, The Creator, Carrie Underwood et Jason Aldean, Mickey Guyton, Olivia Rodrigo, Zoe Wees, Les gagnants de Giveon, Silk Sonic et Eurovision Maneskin.

BTS, Megan Thee Stallion et Doja Cat ont été les plus grands gagnants de la soirée, avec trois prix chacun.

Gagnants des American Music Awards 2021

Artiste de l’année : BTS

Nouvelle artiste de l’année : Olivia Rodrigo

Collaboration de l’année : Doja Cat ft Sza – Kiss Me More

Chanson tendance préférée : Megan Thee Stallion – Body

Clip préféré : Lil Nas X – Montero (Call Me By Your Name)

Artiste pop masculin préféré : Ed Sheeran

Artiste pop féminine préférée : Taylor Swift

Duo ou groupe pop préféré : BTS

Album pop préféré : Taylor Swift – evermore

Chanson pop préférée : BTS – Butter

Artiste country masculin préféré : Luke Bryan

Artiste country féminine préférée : Carrie Underwood

Duo ou groupe country préféré : Dan + Shay

Album country préféré : Gabby Barrett – Goldmine

Chanson country préférée : Gabby Barrett – The Good Ones

Artiste hip-hop masculin préféré : Drake

Artiste hip-hop féminine préférée : Megan Thee Stallion

Album hip-hop préféré : Megan Thee Stallion Good News

Chanson hip-hop préférée : Cardi B – Up

Artiste masculin R&B préféré : The Weeknd

Artiste R&B féminine préférée : Doja Cat

Album R&B préféré : Doja Cat – Planet Her

Chanson R&B préférée : Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) – Leave The Door Open

Artiste latin masculin préféré : Bad Bunny

Artiste latine féminine préférée : Becky G

Duo ou groupe latin préféré : Banda MS de Sergio Lizárraga

Album latin préféré : Bad Bunny – EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO

Chanson latine préférée : Kali Uchis – telepatia

Artiste rock préféré : Machine Gun Kelly

Artiste inspirante préférée : Carrie Underwood

Artiste gospel préféré : Kanye West

Artiste de danse/électronique préféré : Marshmello



