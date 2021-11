American Music Awards 2021 : Comment regarder le Live Stream ?

ABC 2021 AMERICAN MUSIC AWARDS – Les « 2021 American Music Awards » d’ABC sont animés par Cardi B. (ABC / Jora Frantzis)

Célébrant le meilleur de la musique de l’année dernière dans tous les genres, les American Music Awards 2021 seront diffusés en direct ce dimanche 21 novembre à 20 h HE / PT sur ABC.

Si vous n’avez pas de câble, voici différentes manières de regarder en ligne une diffusion en direct des American Music Awards 2021 :

Vous pouvez regarder une émission en direct d'ABC (en direct sur la plupart des marchés) et de plus de 100 chaînes de télévision sur FuboTV

Essai gratuit de FuboTV

Une fois que vous vous êtes inscrit à FuboTV, vous pouvez regarder les American Music Awards 2021 en direct sur l'application FuboTV

Si vous ne pouvez pas regarder en direct, FuboTV est livré avec 250 heures d’espace DVR dans le cloud, ainsi qu’une fonction de flashback de 72 heures, vous permettant de regarder la plupart des émissions à la demande dans les trois jours (et parfois plus). si vous ne les enregistrez pas.

DirecTV Stream (anciennement AT&T TV) propose quatre bouquets de chaînes différents : « Divertissement », « Choix », « Ultimate » et « Premier ». ABC (en direct sur la plupart des marchés) est inclus dans tous

Veuillez noter que l’essai gratuit n’est pas annoncé en tant que tel, mais le montant que vous devez payer aujourd’hui sera de 0 $ lors de votre inscription. Si vous regardez du contenu sur votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette, vous ne serez pas facturé pendant 14 jours. Si vous regardez sur un appareil de streaming sur votre téléviseur (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), vous serez facturé le premier mois, mais vous pouvez toujours obtenir un remboursement complet si vous annulez avant 14 jours :

Essai gratuit de flux DirecTV

Une fois que vous vous êtes inscrit à DirecTV Stream, vous pouvez regarder les American Music Awards 2021 en direct sur l'application DirecTV Stream

Si vous ne pouvez pas regarder en direct, DirecTV Stream est également livré avec 20 heures de stockage DVR en nuage (avec la possibilité de passer à des heures illimitées).

Vous pouvez regarder une émission en direct d'ABC (en direct sur certains marchés) et plus de 65 chaînes de télévision sur Vidgo

Essai gratuit de Vidgo

Une fois que vous vous êtes inscrit sur Vidgo, vous pouvez regarder les American Music Awards 2021 en direct sur l'application Vidgo

Vous pouvez regarder une diffusion en direct d'ABC (en direct sur la plupart des marchés) et de plus de 65 chaînes de télévision via Hulu With Live TV

Essai gratuit de Hulu avec la télévision en direct

Une fois que vous vous êtes inscrit à Hulu avec Live TV, vous pouvez regarder les American Music Awards 2021 en direct sur l'application Hulu

Si vous ne pouvez pas regarder en direct, Hulu avec Live TV est livré avec sa vaste bibliothèque à la demande (qui comprend la plupart des émissions après leur diffusion) et 50 heures de stockage DVR en nuage (avec la possibilité de passer à « Enhanced Cloud DVR », donnant vous 200 heures d’espace DVR et la possibilité d’avancer rapidement dans les publicités).

Avant-première des American Music Awards 2021

Hébergées par la superstar Cardi B, les AMA 2021 sont diffusées en direct depuis le Microsoft Theater de Los Angeles. Selon le communiqué de presse d’ABC, « La rappeuse montera sur scène lors de ses débuts en tant que présentatrice pour inaugurer la soirée musicale la plus chaude de l’année, qui proposera des performances spectaculaires et des moments représentant la communauté musicale dynamique. « .

« Quand j’ai reçu l’invitation à accueillir les AMA, j’étais très excité », a déclaré Cardi B dans un communiqué. « Je suis prêt à amener ma personnalité sur la scène AMA ! Merci à Jesse Collins, ABC et MRC d’avoir rendu cela possible. »

« Nous sommes extrêmement ravis que la dynamique Cardi B apporte son énergie contagieuse aux American Music Awards en tant qu’hôte pour la première fois », a ajouté le producteur exécutif Jesse Collins. « Elle ravira les téléspectateurs, repoussera les limites et offrira un spectacle dont on se souviendra pour toujours! »

« Jesse est un producteur de classe mondiale avec une prévoyance et une expérience incroyables dans le domaine des événements en direct, et nous avons hâte de voir comment les AMA évoluent », a déclaré Rob Mills, vice-président exécutif du divertissement non scénarisé et alternatif, Walt Disney Television. . . « Les fans sont au cœur de ce spectacle, et le spectacle de cette année promet des performances inoubliables et de haut calibre que nous attendons tous avec impatience de cette soirée spectaculaire de musique et de célébration. »

Les artistes incluent Diplo, Maneskin, Mickey Guyton, Tyler, The Creator, Carrie Underwood et Jason Aldean interprétant leur duo « If I Didn’t Love You », Bad Bunny, Walker Hayes, Zoe Wees, Olivia Rodrigo, Kane Brown, le monde télévisé . première de Megan Thee Stallion et « Butter » de BTS et de deux groupes de garçons emblématiques qui montent sur scène ensemble lorsque New Edition se produit avec New Kids On The Block.

En termes de nominations, Olivia Rodrigo est en tête de liste avec sept, suivie de The Weeknd avec six, et de Bad Bunny, Doja Cat et Giveon avec cinq chacun. Si Rodrigo remporte plus de quatre prix, il établira un nouveau record de trophées pour un artiste nominé pour la première fois actuellement détenu par Olivia Newton-John et Justin Bieber.

Kacey Musgraves, Gabby Barrett, Maluma, HER, Sza, Jazmine Sullivan, Giveon, Kali Uchis, Silk Sonic, 24kGoldn et Saweetie pourraient remporter leurs premiers AMA. Taylor Swift pourrait battre son propre record pour la plupart des victoires AMA de tous les temps si elle remporte au moins un prix. Le record actuel est de 32 victoires.

Les American Music Awards 2021 seront diffusés en direct le dimanche 21 novembre à 20 h HE sur ABC.

