American Music Awards 2021 : découvrez chaque look à l’arrivée des stars

C’est encore cette période de l’année !

Les American Music Awards 2021 ont débuté en fanfare le dimanche 21 novembre au Microsoft Theater de Los Angeles. Les plus grandes et les plus brillantes stars de la musique ont fermé le tapis rouge avec une mode fabuleuse et féroce.

Qu’il s’agisse de s’habiller avec des looks extravagants ou de repousser les limites avec des designs risqués, les célébrités n’ont pas raté une miette dans le département de style. Non pas que les fans s’attendraient à moins, bien sûr !

Et avec Cardi B prévu pour accueillir la cérémonie, vous savez que les fans vont se régaler de mode tout au long de la nuit. Comme la rappeuse l’a déjà déclaré à propos de son rôle, « Quand j’ai reçu l’invitation à animer les AMA, j’étais tellement excitée. Je suis prête à amener ma personnalité sur la scène des AMA! »

De plus, les nominés Olivia Rodrigo, Megan toi étalon, Mauvais lapin et plusieurs autres sont programmés pour se produire, ce qui ne peut que signifier que leurs sets sont garantis tout aussi épiques que leur apparence sur scène.