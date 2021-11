American Music Awards 2021 : les 5 meilleurs moments de la soirée

Les American Music Awards 2021 ont été diffusés ce dimanche et l’événement étoilé n’a pas déçu.

Remplies de performances et de discours à ne pas manquer, les AMA sont toujours l’une des soirées les plus excitantes de l’année pour les fans de musique. Cette année a vu plusieurs des plus grands noms de l’industrie, y compris l’hôte Cardi B et des artistes comme Tyler le créateur, Soie Sonique et plus encore sur la scène des AMA avec des moments incontournables.

Au cas où vous auriez manqué la cérémonie, theGrio vous a couvert avec les cinq meilleurs moments de la nuit.

La signalisation des American Music Awards est affichée lors des American Music Awards 2021 au Microsoft Theatre le 21 novembre 2021 à Los Angeles, Californie. (Photo de Kevin Winter/. pour MRC)



Tout sur Cardi :

Comme mentionné précédemment, Cardi B a accueilli cette année la populaire cérémonie de remise des prix, avec de nombreuses blagues de signature saupoudrées tout au long de la nuit.

Un moment marquant a été lorsque le rappeur a demandé à un artiste populaire Jojo Siwa pour lui offrir le cadeau de Noël ultime : un spectacle pour sa fille, Culture. Siwa a finalement accepté la demande, demandant seulement à Cardi de voter pour elle pendant qu’elle continue de participer à Dancing With the Stars.

Cardi a également remporté l’AMA pour la chanson préférée du hip-hop, prenant une brève pause de l’hébergement pour accepter le prix.

Elle a plaisanté en acceptant: « Oh mon Dieu, je suis si célèbre! » Elle a ensuite pris le temps de remercier ses fans, nouveaux et anciens, de « l’avoir retenu pendant des années ». Avant de quitter la scène pour reprendre ses fonctions d’animatrice, elle a expliqué : « Merci, Jésus ! Il faut toujours remercier Jésus !

Tyler le créateur apporte le froid

https://www.youtube.com/watch?v=BAzg80ITkkc&feature=emb_title

Tyler the Creator ne manque jamais de créativité, et il était certainement exposé sur la scène des AMA dimanche soir.

Le rappeur a interprété l’une de ses dernières chansons devant un plateau enneigé. Alors que la neige tombait du plafond, l’artiste a dansé, rappé, crié et a tout donné en interprétant sa chanson « Massa ».

Chlöe monte sur scène

Chlöe se produit sur scène lors des American Music Awards 2021 au Microsoft Theatre le 21 novembre 2021 à Los Angeles, Californie. (Photo de Kevin Winter/. pour MRC)

Chloe Bailey presque arrêté le spectacle quand elle a interprété son premier single solo, « Have Mercy », aux AMA cette année. Descendant du ciel lors de son entrée, la performance a commencé par une interprétation lyrique de l’intro de la chanson, avant de revenir à son itération originale.

La chanteuse a également fait ses débuts dans une nouvelle pause dansante, en restant en phase avec ses nombreux danseurs de back-up. Découvrez un extrait de la performance à haute intensité ci-dessous :

J.Lo lance une nouvelle chanson

Jennifer Lopez a pris la scène des AMA avec un moment majeur. L’interprète aux multiples talents a récemment publié la bande-annonce de sa prochaine comédie romantique, Marry Me, dans laquelle elle incarne une pop star qui, après une étrange tournure des événements, se retrouve mariée à un inconnu.

Dans cette image publiée le 21 novembre, Jennifer Lopez se produit sur scène pour les American Music Awards 2021 au Microsoft Theatre diffusés le 21 novembre 2021 à Los Angeles, en Californie. (Photo de Frazer Harrison/. pour MRC)

La chanson « On My Way » est une ballade d’amour en plein essor, que J. Lo a interprétée dans une robe blanche. Avec une mise en scène simple, le chanteur s’est produit directement devant les membres du public, en chantant les paroles romantiques.

Découvrez la chanson ci-dessous :

Mickey Guyton

Chanteur country Mickey Guyton a pris d’assaut l’industrie de la musique cette année et est apparue aux AMA pour interpréter sa chanson « All American ». La chanson est spéciale pour Guyton, qui a partagé dans un communiqué de presse plus tôt cette année, « cette chanson incarne tout ce qui rend l’Amérique spéciale… nous sommes tous américains.

La performance de Guyton intervient quelques jours seulement après avoir partagé la nouvelle inquiétante selon laquelle son bébé a été transporté d’urgence à l’unité de soins intensifs, comme indiqué précédemment par theGrio. Elle a écrit : « Normalement, je ne le fais pas, mais mon fils est envoyé à l’unité de soins intensifs. Les médecins ne savent pas ce qui ne va pas. S’il vous plaît, priez s’il vous plaît. Au cours du week-end, elle a partagé sur Instagram que son fils est maintenant sur la voie d’un « rétablissement complet » après une grave déshydratation due à un problème d’estomac.

