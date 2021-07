American Roots Inspiration: Se souvenir de Delaney Bramlett

Le premier jour de juillet 1939, Delaney Bramlett est né à Pontotoc, Mississippi. Le grand écrivain-guitariste, avec sa femme Bonnie, a continué à faire quelques-unes des meilleures musiques roots américaines de leur génération. En cours de route, il a également noué des liens solides avec Eric Clapton, George Harrison, Gregg et Duane Allman de les frères Allman, et Léon Russell.

L’attrait de la côte ouest

Delaney a déménagé à Los Angeles vers son 20e anniversaire et est rapidement devenu un guitariste de session très demandé. Il a souvent travaillé avec Russell dans les Shindogs, le groupe house qui a joué dans la série télévisée pop Shindig. À ce moment-là, Bonnie O’Farrell, telle qu’elle était alors, avait déjà chanté adolescente avec Albert Roi, et avec Ike & Tina Turner dans les Ikettes.

Bramlett et O’Farrell se sont mariés en 1967 et ont rapidement souligné la politique sophistiquée d’intégration raciale de la société noire Stax Records, où le couple blanc a conclu un accord. Leur premier album Domicile a été publié par le label en 1969, produit par Don Nix et Donald ‘Duck’ Dunn, de Booker T & les MG.

L’ensemble de ce groupe a joué dessus, avec Russell, Isaac Hayes, William Bell et Carl Radle (plus tard avec Clapton dans Derek et les dominos). L’album n’a pas été un succès et le couple a déménagé à Elektra. Ils ont élargi le nom du groupe Delaney & Bonnie & Friends et ont accueilli Harrison, Clapton et d’autres dans leur liste grandissante d’admirateurs. Ils ont co-écrit “Superstar” avec Leon Russell et « Let It Rain » pour Le premier album de Clapton sous son propre nom en 1970.

Harrison a même offert à D&B un contrat avec Apple, qu’ils ont essayé d’accepter. Mais le résultat est qu’ils n’ont ni enregistré pour Apple ni continué avec Elektra. Clapton en a fait le groupe d’ouverture pour Foi aveugletournée de 1969 et les a aidés à décrocher un contrat avec Atco. D’autres albums et tournées bien considérés ont suivi, avant que le couple ne divorce en 1973.

Tous deux ont continué dans le show-business, Delaney sortant l’album A New Kind of Blues peu de temps avant sa mort en 2008. Bonnie est restée occupée en tant que choriste et actrice, avec un rôle fréquent dans Roseanne en 1991 et 1992. La fille du couple, Bekka , était brièvement dans une formation des années 1990 de Fleetwood Mac.

Ce premier album de Delaney & Bonnie pour Stax, Home, n’a peut-être pas déchiré les charts, mais c’est une belle tranche de soul du sud avec des saveurs d’Americana, à la fois dans ses compositions originales et ses reprises de joyaux R&B comme “My Baby Specialises” et ” Les choses s’améliorent. Cela vaut toujours votre temps, tout comme la contribution unique de Delaney au rock roots mérite toujours des applaudissements plus forts.

